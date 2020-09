Erster Dämpfer bei Plänen für Wasserstoff-Standort Grimma

Grimma

Die VNG AG lässt vorerst die Finger vom Bau einer Wasserstoffproduktion in Grimma. Die Umsetzung des Projekts zur Herstellung von grünem Wasserstoff aus Elektrolyse werde zunächst ausgesetzt, weil die „Rahmenbedingungen eine wirtschaftliche Umsetzung derzeit nicht erlauben“, heißt es in einer Mitteilung des Leipziger Unternehmens.

Stadtwerke Grimma und Miteigner prüfen Bau

Wie berichtet, prüft nun der neue Miteigner der Stadtwerke Grimma, die Chemnitzer „eins energie in Sachsen“, ob sie in die Bresche springen kann und an der Autobahn 14 in eine eigene Anlage zur Produktion von Wasserstoff investiert. Der neue Stadtwerke-Chef Axel Klug will für das Vorhaben dieser Tage einen Förderantrag einreichen und zeigt sich optimistisch, dass im Jahr 2022 Baustart sein könnte.

Anzeige

Memorandum für Wasserstoff-Zentrum in Grimma

Die VNG gehört mit Gruma Automobile, dem Grimmaer Kehrmaschinen-Hersteller Faun Viatec, der Stadt Grimma und dem Landkreis Leipzig zu den Unterzeichnern eines „Memorandum of Understanding“. Damit bekannten sich die Partner vor eineinhalb Jahren dazu, im Norden von Grimma ein Wasserstoff-Kompetenzzentrum zu etablieren. Neben der Anlage zur Produktion grünen Wasserstoffs für Laster und andere Nutzfahrzeuge soll eine Wasserstoff-Tankstelle entstehen. Erster Profiteur könnte Faun sein, das an der A14 ein neues Werk bauen wird und immer stärker auf Wasserstoff angetriebene Kehrmaschinen setzt.

Weitere LVZ+ Artikel

Während der Unterzeichnung des Memorandums in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Die VNG-Botschaft klingt nun nach einem Dämpfer. Das Gas-Unternehmen nennt mehrere Gründe für seine Entscheidung: hohe Investitionen für Anlagen und Peripherie, unsichere Verfügbarkeit erneuerbaren Stroms, übermäßige Belastung des Strompreises für Elektrolyseure mit Abgaben und Umlagen, fehlende wirtschaftliche Anreize zur Anwendung grünen Wasserstoffs.

Für die Leipziger VNG ist zunächst die Politik am Zuge

Für die VNG AG ist deshalb die Politik am Zuge. Nötig seien unbürokratische Förderungen von innovativen Klimaschutz-Technologien, wettbewerbsfähige Strompreise für Elektrolyse, die Beförderung des Ausbaus erneuerbarer Energien als verlässliche Stromlieferanten und Anreize für den Einsatz grünen Wasserstoffs, heißt es in der Mitteilung. Unter jetzigen Bedingungen hätten auch in Zukunft „ähnliche Projekte wenig Aussicht auf Erfolg“, untermauert das Unternehmen mit Blick auf die Energiewende seine Ansicht.

VNG wendet sich nun zunächst einem Projekt in Gordemitz ( Landkreis Nordsachsen) zu, wo es Ende des Jahres mit der Produktion grünen Wasserstoffs mittels Biogas-Dampfreformierung beginnen möchte.

Automobile Gruma steht zum Bau einer Tankstelle

Das Unternehmen Gruma Automobile halte an der Errichtung einer Wasserstoff-Tankstelle in Grimma fest, beteuerte auf LVZ-Nachfrage Geschäftsführer Frank Weike. „Wir sehen das als notwendig an. Bei Nutzfahrzeugen wird der Einsatz von Wasserstoff in den nächsten fünf Jahren real werden.“ Allerdings steht auch Gruma vor Fragezeichen und weiß um die Schwierigkeit zur Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Die Investition der Tankstelle sei finanziell noch nicht hinterlegt, so Weike. „Wir schauen nach Fördertöpfen.“ Er glaubt, am Jahresende mehr sagen zu können.

Falls der Mercedes-Händler doch die Segel streichen sollte: Grimmas Stadtwerke-Chef Klug nennt Produktionsanlage und Tankstelle in einem Atemzug, wenn er von den Bemühungen der Gesellschafter an der Autobahn spricht.

Lesen Sie auch:

Diese Ziele wurden bei der Unterzeichnung des Memorandums in Grimma benannt

Bau einer neuen Fabrik: Die Pläne des Kehrmaschinen-Herstellers Faun Viatec in Grimma

Die Ziele des neuen Geschäftsführers der Stadtwerke Grimma

Von Frank Prenzel