Erster Nachwende-Bürgermeister von Naunhof ist tot

Naunhof

Die Welt hat ein Lachen weniger. Wie jetzt bekannt wurde, verstarb am 22. Januar Volkmar Fröhlich im Alter von 77 Jahren. Nach der Friedlichen Revolution war er der erste demokratisch gewählte Bürgermeister von Naunhof, seine Amtszeit währte allerdings nicht lange.

„Seinem Namen machte er alle Ehre“, sagt Gerhard Gey, der mit ihm als Landrat des damaligen Kreises Grimma zu tun hatte. „Ich kenne ihn als freundlichen, lockeren und lustigen Typ. Er gehörte wie ich zu den Frauen und Männern der ersten Stunde und war eine Bereicherung in dieser Runde. Viel Engagement und Enthusiasmus brachte er mit. Es tut mir sehr leid, dass er gestorben ist.“

Anzeige

Flucht aus Schlesien

Fröhlich war kein Ur-Naunhofer. Seine Mutter floh mit ihm und seinen beiden Brüdern nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem schlesischen Liegnitz und wurde nach einer langen Odyssee im Dörfchen Borna zwischen Oschatz und Riesa ansässig, wo er aufwuchs. Nach dem Abitur durfte er nicht studieren, weil seine Eltern politisch in der DDR angeeckt waren. So erlernte er den Beruf des Elektromonteurs.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laufbahn in Naunhof

Geheiratet hat er eine Lehrerin an der Naunhofer Hans-Beimler-Schule, der heutigen Grundschule. In der Parthestadt richteten sich Brigit und Volkmar Fröhlich ein. Vorübergehend wurde er Betriebselektriker bei Sachsenpelz. Dann baute er an der Schule seiner Gattin ein Zentrum für das Unterrichtsfach Praktische Arbeit mit auf, in dem er auch unterrichtete, nachdem er Elektromeister- und Lehrmeister-Ausbildungen absolviert hatte.

Wahl zum Bürgermeister

Im Zuge des politischen Umbruchs von 1989 trat er der CDU bei. Er kandidierte zur Kommunalwahl am 6. Mai 1990 und erhielt ein Mandat für die Stadtverordnetenversammlung, die ihn nach damaligem Recht im Juni zum Bürgermeister wählte. Schon bald geriet er aber in große Konflikte mit Abgeordneten. Später sollte er sagen: „Diese Zeit hat mich zehn Jahre meines Lebens gekostet.“

Aufarbeitung und Rathausbrand

Nach Auskunft von Birgit Fröhlich lag ihm viel daran, die sozialistische Epoche aufzuarbeiten. „Er wollte verhindern, dass frühere Kader weiter das Sagen über die Geschicke der Stadt haben“, erklärt sie und deutet eine Verbindung mit dem Rathausbrand vom 20. Dezember 1990 an: „Dieser wurde nie richtig aufgeklärt.“

Abwahl im November 1991

Die Verwaltung musste provisorisch untergebracht werden und irgendwie weiterarbeiten, eine Mammutaufgabe in der Periode des Aufbruchs. Im Streit darüber, wer den Wiederaufbau des Rauhauses übernehmen sollte, kam es schließlich zur offenen Auseinandersetzung zwischen Fröhlich und der Stadtverordnetenversammlung. Im November 1991 wählte sie ihn ab und ernannte Manfred Grune kommissarisch zum Bürgermeister; ihm folgte im April 1992 Uwe Herrmann ins Amt, der im Juni 2012 nach seinem Rücktritt verabschiedet wurde.

Unheilbares Krebsleiden

Fröhlich arbeitete in den 1990ern bei einem Leipziger Unternehmen. Als es Insolvenz anmeldete, wurde er zunächst erwerbslos und ging dann frühzeitig in Rente. Seit anderthalb Jahren litt er an einer Krebserkrankung. „Er war ein optimistischer Mensch und machte während der Chemotherapie sogar noch anderen Patienten Mut, die zusammengebrochen waren“, schildert Birgit Fröhlich. „Da hatte er die Diagnose Unheilbar schon erhalten.“

Beisetzung im kleinen Kreis

Auf der Palliativstation des Leipziger St.-Elisabeth-Krankenhauses schlief Volkmar Fröhlich friedlich ein; die kirchliche Urnenbeisetzung erfolgt am 5. Februar wegen der Corona-Beschränkungen nur im engsten Familienkreis auf dem Alten Friedhof Naunhof. „Wir werden seine Verdienste und Leistungen um die Stadt Naunhof stets mit großer Dankbarkeit in Ehren halten“, sagt die heutige Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad. „Meine herzliche und aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie.“

Von Frank Pfeifer