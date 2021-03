Erster Schritt hin zu zentralem Gewerbeamt in Naunhof

Naunhof

Das zentrale Gewerbeamt für die Region Partheland soll am 1. Juli seinen Betrieb aufnehmen. Angesiedelt wird es im Naunhofer Rathaus. In einem ersten Schritt verständigten sich die Stadt und Großpösna auf eine entsprechende Zweckvereinbarung, die beide Kommunalparlamente absegneten. Bilaterale Verträge will Naunhof nun auch mit Brandis, Borsdorf und Machern abschließen.

Schon seit Bestehen der Verwaltungsgemeinschaft übernimmt Naunhof die Aufgaben des Gewerbeamts für Parthenstein und Belgershain mit. Nun soll sich der Rahmen enorm vergrößern. „Freilich darf es dabei zu keinem Dienstleistungsverlust kommen. Im Gegenteil: Wir wollen die Qualität erhöhen“, betont Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). Gedacht ist zum Beispiel an eine bessere Erreichbarkeit des Amtes und an die Einführung eines Onlineverfahrens für die Kunden.

Schrittweise Übertragung der Aufgaben

Weil die beteiligten Kommunen die Dringlichkeit eines zentralen Gewerbeamts und ihre eigenen Voraussetzungen dafür unterschiedlich bewerten, entschlossen sie sich, die Aufgaben ihrer Gewerbeämter einzeln und zeitversetzt an Naunhof zu übertragen. Am Ende soll die Stadt aber zuständig sein für die Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von stehendem Gewerbe, die Vergabe von Reisegewerbekarten sowie die Zuarbeit zu Zuverlässigkeitsprüfungen in der gesamten Region Partheland. Naunhof steht dann auch auf den Gebieten der anderen Gemeinden das Recht zu, Gebühren und Entgelte zu erheben.

Finanzierung durch Abgaben und Umlagen

Von den beteiligten Kommunen erhält Naunhof sämtliche erforderlichen Daten. Die Stadt stellt das notwendige Personal, die benötigten Räumlichkeiten, die Verwaltungseinrichtung und die Technik. Beim Erlass von Bescheiden wird sie dann in ihrem eigenen Namen auftreten.

Finanzieren soll sich das zentrale Amt vorrangig durch Abgaben und Entgelte, die es einzieht. Dadurch werden sich jedoch nicht alle Kosten decken lassen, weshalb Naunhof ermächtigt wird, eine Umlage von den anderen Kommunen einzufordern. Diese soll nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl berechnet werden.

Notbremse bei Streitigkeiten

Auch Notbremsen wurden in den Vertrag eingebaut. Zwar heißt es: „Die Gemeinden arbeiten vertrauensvoll zusammen.“ Doch Streitigkeiten werden durchaus in Erwägung gezogen. Sie sollen zunächst durch ein Meditationsverfahren beigelegt werden. Erst wenn es scheitert, steht den Partnern die Beschreitung des Rechtswegs zu.

Kooperation auch auf anderen Gebieten

Auf eine vertiefte interkommunale Zusammenarbeit einigten sich Naunhof, Belgershain, Parthenstein, Brandis, Großpösna und Borsdorf 2018, später stieß Machern hinzu. Unter dem Begriff Region Partheland schufen sie bereits eine gemeinsame Stellenbörse, sie verständigten sich über die Vereinigung der Meldeämter zu einer Dienststelle, kreieren ein gemeinsames Wanderwegekonzept, entwickeln derzeit eine Bürger-App und sind dabei, ihre Bibliotheken zu vernetzen.

Von Frank Pfeifer