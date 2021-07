Erstes Konzert im Schlosspark Mutzschen – mit Ticket-Idee

Grimma/Mutzschen

Gute Rockmusik in lauschiger Natur an einem lauen Sommerabend: Der Mutzschener Schlosspark erlebt am 10. Juli sein erstes Konzert. Zur großen Premiere hat Schlossherrin Deborah Hey die Leipziger Band „The Beat Stixx“ engagiert, die bekannt ist für stimmungsvolle Rock-Klasssiker von Dire Straits bis ZZ Top. Damit startet Hey mit ihrem Team nach langer Corona-Auszeit ins Veranstaltungsjahr auf dem Schloss.

Ticket-Verkauf fürs Mutzschen-Konzert in drei Kategorien

Und sie hat sich mit ihren Leuten etwas besonderes einfallen lassen. Die Tickets werden nämlich in drei Kategorien verkauft. Wer Lust hat, kann sich ein Picknick-Ticket für bis zu vier Personen sichern. Damit kann man auf der Konzertwiese seine Picknick-Decke in der Nähe der Bühne ausbreiten, um den Abend zu genießen. Möglich ist es auch, einen Campingstuhl mitzubringen und auszuklappen, was drei Euro mehr kostet als die Stehplatz-Karte. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, die Türen zum Park öffnen sich bereits um 17 Uhr.

Auf einer Wiese unterhalb des Mutzschener Schlosses finden die Konzerte statt. Quelle: Thomas Kube

Das mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Hygienekonzept erlaubt maximal 999 Konzertbesucher, wobei das noch auf der bis 30. Juni geltenden Verordnung basierte. Hey geht deshalb davon aus, mehr als 1000 Musikfans einlassen zu können.

Zwei weitere Konzerte im kleinen Kultursommer sind bereits fix. Am 14. August gastiert das in Plauen beheimatete Team „Piano Man“ mit seiner Hommage an Billy Joel. Und am 24. September kommt die Leipziger Band „Four Roses“.

Bebauungsplan für 6,2-Hektar-Areal noch in Arbeit

Vor fünf Jahren erwarb die US-Amerikanerin Deborah Hey den einstigen Herrensitz und arbeitet seitdem zielstrebig an ihrem Moto-Soul-Ressort. Allerdings spricht sie von einem verlorenen Jahr, wenn sie auf die Zeit seit Ausbruch der Pandemie blickt. Durch das meist geschlossene Restaurant im Torwächterhaus und ausbleibende Veranstaltungen schmolzen die Einnahmen, die den Investitionen dienen sollen. Auch am Bebauungsplan für das 6,2 Hektar umfassende Areal wird noch gearbeitet.

Das Thema B-Plan wurde Hey zufolge inzwischen mit einem Förderantrag gekoppelt. Anfang des Jahres reichte sie gemeinsam mit der Stadt Grimma eine Projektskizze zur Park-Förderung ein, um aus dem Bundesprogramm zur „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ 600.000 Euro zu schöpfen. Mit einem Teil des Geldes könnte auch der Rest des B-Planes finanziert werden. Der Bescheid steht allerdings noch aus. Parkerneuerung, Gewässermanagement, Energie- oder Verkehrskonzeption – die Ausarbeitung ist umfassend.

Restaurant und Event-Räume im Schloss-Erdgeschoss

Die Vorstellungen für das eigentliche Schloss haben sich aber mittlerweile geändert – auch ein Ergebnis der Corona-Krise. An den Plänen, im Erdgeschoss ein Restaurant einzurichten, hält die Mittfünfzigerin zwar fest. Ein Hotel mit 26 Zimmern im Barock-Bau hat sie aber „nicht mehr im Fokus“. Es gebe andere Überlegungen. Dabei soll es Schritt für Schritt voran gehen und zunächst das Erdgeschoss für Veranstaltungen, Familienfeiern, Seminare oder Konferenzen fit gemacht werden. Bautätigkeit ist bereits im Gange, so wurden einstige Durchbrüche neu hergestellt.

Blick aufs Mutzschener Schloss. Quelle: Thomas Kube

Die Möglichkeit zur Übernachtung soll sich eines Tages auf den Schlosspark konzentrieren, wo ein sogenannter Glamp-Ground vorgesehen ist. Gäste können dabei nicht nur eigene Zelte aufschlagen, sondern auch in bestens ausgestatteten Wagen oder Tiny-Häusern nächtigen. Drei derartige Bauwagen stehen bereits auf dem Schlossgelände. Aber auch hier glaubt Hey nicht mehr an eine Saison 2021. „Eher nicht“, gibt die Neu-Mutzschenerin unter anderem mit Blick auf die Infrastruktur zu Protokoll. So muss für die Zufahrt die kleine Mühlgassen-Brücke übers Mutzschener Wasser ertüchtigt werden, Hey zufolge Teil des Parkförderung-Konzepts.

Im Schlosspark mehrere Arbeiten bereits erledigt

Wird der Förderantrag positiv beschieden, „können wir richtig Gas geben“, so Hey, die das einmalige Gelände mit Leben erfüllen möchte. Im Schlosspark ist in letzter Zeit auch hinsichtlich der Konzerte schon einiges angepackt worden. Ein Punkt dabei war der Stromanschluss. Die alte Garage wurde zur Grillhütte umgebaut und das Gärtnergebäude ertüchtigt. Mit Hilfe des Vereins „Stadt und Schloss Mutzschen“ waren auch der Schlossteich und sein Zulauf gereinigt worden.

Von Frank Prenzel