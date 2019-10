Das Umweltamt im Landkreis Leipzig gerät in Zugzwang. Nachdem die Bewohner im Grimmaer Ortsteil Kaditzsch Druck machten, weil sie Umweltschäden durch die Hinterlassenschaften auf einem Recyclinggelände befürchten, muss die Behörde reagieren. So hat das Amt die Stadt Grimma an ihre Verkehrssicherungspflicht erinnert.