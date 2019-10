Espenhainer Blitzer stehen künftig auf S43 in Naunhof

Landkreis Leipzig

Espenhain wird blitzerfrei. Seit der kompletten Freigabe der parallel verlaufenden A 72 zwischen Borna und Rötha herrscht auf der ehemals stark befahrenen vierspurigen Ortsdurchfahrt nur noch mäßiger Andrang. Der Landkreis fackelte nicht lange und baute die beiden Blitzer umgehend ab. Die Technik soll andernorts im Landkreis Raser ausbremsen.

Wie das Landratsamt gegenüber LVZ informiert, wurden beide Starenkästen inzwischen nach Naunhof umgesetzt. Bereits seit Wochenbeginn stehen sie am Naunhofer Autobahnzubringer – konkret an der S 43 in Höhe der Einfahrt zum dortigen Gewerbegebiet mit Tankstelle und Einkaufsmärkten.

„Bei dem neuen Standort handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle“, erklärt Konstanze Morgenroth, stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamtes. „In den letzten Jahren kam es in diesem Abschnitt wiederholt zu Unfällen mit Leicht- und/ oder Schwerverletzten.“

Unfallkommission des Landkreises Leipzig trifft sich regelmäßig

Um solche neuralgischen Punkte zu entschärfen, tagt in regelmäßigen Abständen die Unfallkommission des Landkreises Leipzig. In dieser arbeiten Vertreter von Kreisverwaltung und Polizeidirektion zusammen, um das Unfallgeschehen zu analysieren und geeignete Maßnahmen festzulegen. „Für die S43 wurde festgestellt, dass die straßenverkehrsrechtlichen Möglichkeiten zur Absicherung des Bereiches ausgeschöpft sind“, erklärt Morgenroth. Daher sei die Entscheidung gefallen, die Geschwindigkeit auf der Straße dauerhaft zu überwachen.

Dies betrifft beide Fahrtrichtungen – von Naunhof in Richtung Brandis/Waldsteinberg beziehungsweise der Auffahrt zur A 14 sowie von der Autobahn kommend in Richtung Naunhof/ Großpösna. Die Säulen stehen seit Wochenbeginn. Wann sie scharf geschaltet werden, könne auf den Tag genau nicht gesagt werden. Geplant sei die Inbetriebnahme voraussichtlich in der Woche ab dem 11. November.

Der Blitzer in Espenhain hat seit 2013 so manchen Autofahrer erwischt. Quelle: Andreas Döring

Landkreis hat zwei neue Blitzerautos gekauft

Um Rasern den Bleifuß auszutreiben, hatte der Landkreis erst kürzlich rund 200.000 Euro investiert, um zwei neue Blitzerautos inclusive Messtechnik anzuschaffen. Neben insgesamt drei Messwagen betreibt der Kreis aktuell an fünf Standorten stationäre Blitzer. Neben der neuen beidseitigen Anlage in Naunhof werden Kraftfahrer in Machern, Deuben, Großpösna und Markranstädt auf die Bremse gezwungen.

Dass die Muldentaler Standorte damit deutlich in der Überzahl sind, sei den Entwicklungen auf den Straßen geschuldet. „Die Auswahl der Standorte für stationäre Messanlagen im Landkreis erfolgt nach objektiven Kriterien und vor allem mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, versichert die stellvertretende Behördensprecherin.

Espenhain war ergiebigster Blitzer-Standort der Region

Mit den Tempo-Wächtern in Espenhain verabschiedet sich der Landkreis vom bislang ergiebigsten Standort. Seit 2013 war die Ortsdurchfahrt bei Kraftfahrern für ihren Überraschungsmoment gefürchtet. Die Flitzerblitzer gehörten mit zu den ersten stationären Anlagen überhaupt, mit denen der Kreis auf eine ununterbrochene Verkehrsüberwachung setzte. Probemessungen ergaben vor der Installation, dass damals über 60 Prozent der Fahrzeuge in Espenhain die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten.

Anfangs gab es ein regelrechtes Blitzlichtgewitter. Unmittelbar nach ihrer Inbetriebnahme liefen die Starenkästen an der B 95 förmlich heiß. Täglich (!) rund 800 teure Fotos waren Ausdruck dafür, dass die Raserfalle für etliche Autofahrer ziemlich unverhofft auftauchte. Das lag neben dem Überraschungseffekt auch daran, dass auf einer vierspurigen Straße plötzlich Tempo 50 und nicht mehr wie vorher Tempo 60 galt.

Über die Jahre setzte dann ein gewisser Gewöhnungseffekt auch beim Fernverkehr ein – hinzu kamen Blitzer-Apps, die rechtzeitig vorwarnten. In der Anfangszeit wurden monatlich über 10.000 Temposünder in Espenhain erfasst. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt noch über 37.000.

Lesen Sie auch: Das sind die Gewinner und Verlierer der A72 in Espenhain

Von Simone Prenzel