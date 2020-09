Etzoldshainer Wehr soll neues Depot bekommen

Bad Lausick/Etzoldshain

Wenn die Freiwillige Feuerwehr Etzoldshain 2021 ihren 80. Geburtstag feiert, dann ist das neue Depot keinesfalls schon fertig. Vielleicht aber hat der Bau dann wenigstens begonnen. Denn ein neues Gebäude ist dringend erforderlich. Es soll an anderer Stelle errichtet werden: in der Dorfmitte in direkter Nachbarschaft zum Dorfgemeinschaftshaus. Zuerst aber will sich die Stadt Bad Lausick um Fördermittel für diese Immobilie bemühen.

Das zurzeit genutzte Gerätehaus errichteten die Etzoldshainer vor mehr als vier Jahrzehnten. Quelle: Ekkehard Schulreich

Das Depot bauten sich die Etzoldshainer selbst

„Wenn nach einem Einsatz die Sachen nass sind, haben wir ein Problem. Hier im Gebäude trocknen sie kaum. Sie stocken“, sagt Wehrleiter David Jahn. Deshalb nehme man die Einsatzbekleidung dann lieber mit nach Hause. Die Situation habe sich immerhin ein bisschen verbessert, seit man dank einer Spende der Rotstahl GmbH die Schimmel-affinen Holzspinde gegen solche aus Metall habe ersetzen können. Das Depot, das die Etzoldshainer Kameraden einst in Hunderten Stunden ihrer Freizeit hochzogen, stammt aus den Jahren 1977/78; so steht es auf der Granittafel über dem Tor. Damals baute man spartanischer, waren die Vorgaben andere. Eine Heizung und Wasser gibt es bis heute nicht. Immerhin wurde vor Jahren ein Toiletten-Container angeschafft, den die Wehr und der Jugendclub Milchhaus gemeinsam nutzen können. Die Ausbildung erfolgt in der warmen Jahreszeit am Depot, im Winter im Dorfgemeinschaftshaus.

Der Robur machte zuletzt bei Einsätzen Probleme

„In die Ausstattung konnten wir schrittweise investieren“, sagt Jahn. Der Robur mit vielen Macken aus Zittauer Produktion (“Wenn der warm war, sprang der nicht mehr an.“) wurde durch einen Rundhauber-Benz, Baujahr 1990, ersetzt. "Der ist robust, unverwüstlich. Für das Dorf, für Feld und Wald ist der gut geeignet." Damit die Kameraden beim Start nicht mehr in blauen Schwaden stehen, wurde das Gerätehaus mit einer Abgas-Absaugung nachgerüstet. Das neue Haus, das an der Stelle einer abzureißenden Scheune entstehen soll, umfasst neben einer Fahrzeughalle einen Schulungsraum, Toiletten, eine kleine Werkstatt. In die Planungen wurden die Etzoldshainer und der Kreisbrandmeister einbezogen.

Kameraden wollen am Löschteich etwas tun

„Vom Altersdurchschnitt liegen wir in Bad Lausick im oberen Mittelfeld“, sagt David Jahn, der 2017 von Sigurd Zocher die Leitungsfunktion übernahm und der mit 31 Jahren diesen Durchschnitt drückt. 14 Aktive rücken im Fall des Falles aus; sieben Alterskameraden halten ihnen den Rücken frei. Auf sieben bis zehn Einsätze kommt die Wehr in normalen Jahren. Häufig wird sie als Unterstützung der Bad Lausicker Wehr angefordert. Neben ihrem Kerngeschäft ist mit den Ehrenamtlichen auch zu rechnen, wenn es um Geselliges, etwa das Dorf- und Teichfest, geht. Letzteres bezieht gern die Wasserfläche des Löschteichs ein. Den Teich wollen sich die Kameraden und die Stadt demnächst vornehmen: Der Ablauf ist undicht; die steinerne Umrandung bröckelt und muss erneuert werden.

Bürgermeister: Dorfgemeinschaftshaus geht vor

„Erst einmal wollen wir am Dorfgemeinschaftshaus Nägel mit Köpfen machen und Leader-Fördermittel beantragen“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Im Technischen Ausschuss habe er deutlich gemacht, dass es für das Depot noch Fragen zu klären gebe und man Zeit dafür brauche. Deshalb stehe die Förderung des Dorfgemeinschaftshauses, nicht des Gerätehauses, auf der Tagesordnung des Stadtrates am 24. September.

Wann und wie das Jubiläum „80 Jahre Freiwillige Feuerwehr Etzoldshain“ im kommenden Jahr begangen wird, steht bereits fest – vorausgesetzt, Corona macht keinen Strich durch diese Rechnung: Vom Männertag an soll es ein verlängertes Fest-Wochenende geben.

Von Ekkehard Schulreich