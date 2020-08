Etzoldshainer sanieren ihr Dorfgemeinschaftshaus

Bad Lausick/Etzoldshain

Jahre dauerte es, ehe es der Stadt Bad Lausick gelang, das kleine Gebäude des Etzoldshainer Truck-Stopps in kommunales Eigentum zu überführen. Dabei nutzen die Etzoldshainer die Immobilie in der Dorfmitte seit vielen Jahren für Veranstaltungen, Versammlungen und private Feiern. Die Klärung der Eigentumsfrage ermöglicht nun, die Sanierung des Gebäudes in Angriff zu nehmen. Das Geithainer Büro Wilhelmsen übernahm die Planung dafür.

Fördermittel für umfangreiche Arbeiten erwartet

„Der Bürgermeister hat uns signalisiert, dass wir mit Leader-Fördermitteln rechnen können“, sagt Ortsvorsteher Thomas Jahn. Es sollen der Veranstaltungsraum hergerichtet, der Zugang verbreitert und barrierefrei werden. Es sind das Dach instand zu setzen, die Fassade zu erneuern, die Heizung umzurüsten. Die Erneuerung der Toilette – „Das ist das Drängendste!“ – soll andersweitig gefördert werden. Die Etzoldshainer wollen viel in Eigenleistung im Dorfgemeinschaftshaus erbringen, um die Kosten zu begrenzen.

Projekt soll ab nächstem Jahr umgesetzt werden

Jahn rechnet 2021 und 2022 mit dem großen Bauen. Wenn es danach noch Mittel gebe, wolle man die marode Freifläche um das Gebäude herrichten. Zukunftsmusik sei der Neubau des Depots für die Freiwillige Feuerwehr. Das alte befindet sich neben dem Jugendklub Milchhaus; das neue könnte neben dem Dorfgemeinschaftshaus Platz finden.

Von es