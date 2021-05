Grimma

Mit einer musikalischen Festwoche wird die Wiedereinweihung der Eule-Orgel in der Grimmaer Frauenkirche begangen. Von Pfingstsonnabend an plant die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde sieben Veranstaltungen. Allerdings musste das für 29. Mai vorgesehene Abschlusskonzert aus dem Programm genommen werden. Die Blechbläser der Staatskapelle Dresden dürfen wegen der Corona-Einschränkungen nicht auftreten, so dass die Festwoche nun an jenem Sonnabend mit einer musikalischen Andacht endet.

Orgelbauer reizt Zeit bis zur Festwoche aus

Der Waditzer Orgelbauer Ekkehart Groß, dessen kleine Firma seit Juli vorigen Jahres mit der kostspieligen Generalsanierung beschäftigt ist, wird die Zeit bis zur Festwoche wohl ausreizen. Es sei aber alles im grünen Bereich, sagt Kantor Tobias Nicolaus. Das mächtige Instrument wird seinen Worten zufolge pünktlich am Pfingstsonnabend erstmals wieder in aller Ohren sein. Einige kleinere Dinge, die noch anstehen, könnten die Orgelbauer im Sommer erledigen.

Blick auf die Prospektpfeifen der Orgel in der Grimmaer Frauenkirche. Quelle: Thomas Kube

Die Festwoche beginnt am 22. Mai um 20.30 Uhr mit einer musikalischen Andacht unter dem Motto „Orgel und Tanz“. An dem Abend treten im Klang der Orgel die Schrittkünstlerinnen Ilka Demmler und Dana Reichmann auf, gespielt werden Werke von Bach und Duruflé sowie Improvisationen. Am Pfingstsonntag, 23. Mai, gibt es zunächst um 10.15 Uhr einen Festgottesdienst, ehe um 17 Uhr festliche Musik der Barockzeit mit Trompete, Pauken und Orgel erklingt. Dazu reist das Leipziger Ensemble TOP an. Am Pfingstmontag, 24. Mai, wird um 15 Uhr ein Orgelkonzert für Kinder geboten. Steppkes ab fünf Jahre können neugierig sein, was sich hinter „Die Kirschin Elfriede“ verbirgt.

Alle 2102 Pfeifen ausgebaut und gereinigt

Am 25. Mai ist ab 15 Uhr im Kirchgemeindehaus ein handwerklicher Nachmittag für Kinder angesagt. Am Ende erklingt eine richtige Orgel. Eine Voranmeldung im Pfarramt ist hierfür ebenso notwendig wie für den handwerklichen Nachmittag für Erwachsene am 28. Mai ab 17 Uhr in der Frauenkirche.

Den Abschluss der Festwoche bildet die musikalische Andacht am 29. Mai um 20.30 Uhr. Dann sitzen Tobias und Katharina Nicolaus am königlichen Instrument und offerieren „Orgelmusik für vier Hände und vier Füße“. Der Eintritt zu den Veranstaltungen, die den Hygiene-Bedingungen unterliegen, ist frei.

Die aufwendige Sanierung der Eule-Orgel verschlingt voraussichtlich rund 90.000 Euro. Unter anderem wurden alle 2102 Pfeifen ausgebaut und gereinigt. Die Hauptwindlade war so stark vom Holzwurm befallen, dass sie neu gebaut werden musste. In ihrer heutigen Form entstand die Eula im Jahr 1928.

Von Frank Prenzel