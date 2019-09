Europäische Woche des Sports – macht Spaß in Colditz

– 38 Prozent der Deutschen treiben nie Sport. Das zeigt die jüngste Ausgabe des Eurobarometer von 2018. Besonders besorgniserregend ist dabei der Negativtrend: Es gibt in Deutschland neun Prozent mehr Bewegungsmuffel als in der Voruntersuchung aus dem Jahr 2013. Die Deutschen sind zwar bewegungsfreudiger als der Europäer im Durchschnitt, da machen 46 Prozent nie Sport, von den Spitzenreitern aus Skandinavien sind sie aber weit entfernt. In Finnland geben nur 13 Prozent der Menschen an, dass sie nie Sport treiben. Darüber informierte der Deutsche Turner-Bund.

– Mit der Europäischen Woche des Sports setzt die EU-Kommission seit 2015 jedes Jahr ein Zeichen für mehr Bewegung. Denn der Bewegungsmangel wirkt sich nicht nur negativ auf die Gesundheit jedes Einzelnen aus, er hat auch weitreichende Folgen für die Gesellschaft und bremst die wirtschaftliche Entwicklung der EU.

– In Deutschland ist der Deutsche Turner-Bund seit 2016 der nationale Koordinator. Mit circa fünf Millionen Mitgliedern und rund 18.000 Vereinen ist der DTB der zweitgrößte Spitzensportverband im deutschen Sport. Er möchte unter dem Motto „BeActive“, übersetzt „Seit aktiv“, so viele Menschen wie möglich in Bewegung zu bringen.

– In diesem Jahr finden bundesweit rund 500 Veranstaltungen in Vereinen, Fitness-Studios, Unternehmen sowie in Schulen, Städten und Gemeinden statt. Neben besonderen Veranstaltungen wie dem Küstenmarathon in Otterndorf, den Mitmachangeboten während der Deutschen Meisterschaften im Ringtennis, Faustball, Orientierungslauf, Gymnastik und Dance, sind es vor allem die zahlreichen kleinen Vereine, die es schaffen, Menschen für Sport zu begeistern.