Euthanasie: Erinnerung an Naunhofer Opfer der Zwangssterilisation

Naunhof

Schon drei Stolpersteine wurden in Naunhof für Juden verlegt, die in der Zeit des Nationalsozialismus ums Leben kamen. Doch es gab auch andere Opfergruppen: politische Gegner, Homosexuelle, Sinti, Roma und Menschen mit Behinderungen. Arthur Kieschnick wurde auf Grundlage des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zwangssterilisiert. An ihn soll nun mit einem vierten Gedenkstein erinnert werden.

Wieder sind es Schüler des Freien Gymnasiums Naunhof, die mit Hilfe des Leipziger Vereins Erich-Zeigner-Haus und gefördert über das Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ ein Schicksal ans Tageslicht fördern. Die 18 Jugendlichen der elften Klassenstufe unternahmen eine Exkursion ins Staatsarchiv Leipzig, wo sie Originaldokumente fanden. Derzeit rekonstruieren sie die Biografie Kieschnicks.

Zur Galerie Schüler haben anhand von Dokumenten aus dem Staatsarchiv Leipzig viel über das Schicksal Arthur Kieschnicks erfahren.

Wohnort: Naunhof Gartenstraße 17

Geboren wurde er am 8. Februar 1907 in Naunhof, wo er sieben Jahre lang in der Gartenstraße 17 wohnte, bevor er nach Chemnitz zog. Aus der dortigen Königlich-Sächsischen Landesanstalt liegt eine Bescheinigung vom 28. März 1918 vor, in der er als schwachsinnig bezeichnet wird – ein Begriff, der seinerzeit in der Psychologie geläufig war, heute aber als diskriminierend gilt und nicht mehr verwendet wird. Weiter heißt es in dem Schreiben, dass er „an keiner ansteckenden Krankheit leidet.“

Zwangssterilisation in Schoss Hubertusburg

Über Großhennersdorf gelangte Kieschnick zum Schloss Hubertusburg in Wermsdorf. 1937, die Nazis waren vier Jahre an der Macht, ging ein Antrag der Anstaltsdirektion beim Erbgesundheitsgericht Leipzig ein, Arthur Kieschnick unfruchtbar zu machen. Er sei „unfähig, seine Belange in dem Sterilisierungsverfahren selbst wahrzunehmen.“ Der Eingriff gegen den Willen des Betreffenden erfolgte am 3. Juli 1937 in der Hubertusburg. Von „angeborenem Schwachsinn (Idiotie)“ sprach der dortige Arzt.

Dokument mit Foto Kieschnicks

In Mügeln wurde der evangelisch-lutherische Christ 1939 reichlich drei Monate vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ausgemustert, weil er „völlig untauglich zum Dienst in der Wehrmacht“ sei. Zu sehen ist auf dieser Urkunde ein Foto Kieschnicks. Am 11. Juni 1940, so der Geschäftsführer des Erich-Zeigner-Hauses, Henry Lewkowitz, soll er im Alter von 33 Jahren in der Heil- und Pflegeanstalt Waldheim aufgrund einer Lungenentzündung mit anschließendem Herzversagen zu Tode gekommen sein.

Stolpersteinverlegung am 27. Februar geplant

Der Stolperstein für das Opfer wird nach derzeitigem Plan am 27. Februar kommenden Jahres 14 Uhr vor dem Grundstück Gartenstraße 17 verlegt. Um seine Anfertigung zu ermöglichen, werden die Schüler des Gymnasiums Spenden sammeln. Dabei verteilen sie selbst erstellte Flyer, mit denen sie die Naunhofer nicht nur über ihr Projekt informieren, sondern auch einladen wollen, der Verlegung beizuwohnen, für die sie ein Rahmenprogramm vorbereiten. Im weiteren Verlauf wird das Erich-Zeigner-Haus ein Zeitzeugengespräch ermöglichen, um den Jugendlichen einen noch besseren Einblick in die Geschichte zu bieten.

Schüler von Projekt begeistert

Der erste Naunhofer Stolperstein war am 29. Mai 2017 für Marie Mindel Naundorf verlegt worden, die nächsten zwei folgten ein reichliches Jahr später für Mosey Witensohn und Max Moses Ratner.„Wir freuen uns, dass wir erneut so ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Freien Gymnasium durchführen können“, sagt Lewkowitz. „Ich bin begeistert, wie interessiert die Schülerinnen und Schüler herangegangen sind und welche Motivation sie auch für alle noch anstehenden Aufgaben an den Tag legen.“

Gymnasiumsleiterin mahnt zum Erinnern

Die Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig, von denen bisher über 73 000 verlegt worden sind, stellen das größte dezentrale Mahnmal der Welt dar. Für die Leiterin des Naunhofer Gymnasiums, Kathrin Mayer, gewinnt diese Art des Gedenkens an Bedeutung. „In letzter Zeit wird immer häufiger die Frage gestellt, ob Erinnerung an Geschichte sinnvoll ist oder ein Schlussstrich gezogen werden soll“, sagt sie. „Eine demokratische Gesellschaft kann man aber nur aufbauen, wenn man sich bewusst macht, wozu es führt, wenn man bestimmte Standards von demokratischen und Menschenrechten nicht einhält.“

Angesichts von Tendenzen einzuteilen, wer in Deutschland leben darf und wer nicht, sei es wichtig, aus damaligen Opferzahlen konkrete Menschen zu machen. „Das kann ich, indem ich Personen aus der Nachbarschaft ein Gesicht gebe“, meint Mayer. „Und das geht ganz gut mit den Stolpersteinen.“

Von Frank Pfeifer