Ex-Flussmeister Nowak widerspricht Behörden im Pomßener Parthe-Streit

Im Streit um den Partheverlauf in Pomßen erhalten Mühlenbesitzerin Anja Grewe und Gemeinderat Wolfgang Kretzschmar Unterstützung vom ehemaligen Flussmeister Siegfried Nowak. „Der Umfluter war nie die Parthe“, versichert der 77-Jährige und widerspricht damit der heutigen Auffassung des Landratsamts und seines früheren Arbeitgebers, der Landestalsperrenverwaltung. Den Freistaat sieht er in der Pflicht, das Gewässer zu unterhalten.

Mit einem Federstrich hatte die Kreisbehörde die ehemalige Parthe, die durch den Mühlteich und anschließend quer durch das Mühlengrundstück von Grewe floss, zum Mühlgraben herabgestuft. Im Gegenzug wies das Amt einen erst Ende des 19. Jahrhunderts angelegten Umfluter als Parthe aus. Das sorgte für Entsetzen bei Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) wie auch Gemeinderäten.

Nowak : Parthe fließt durch Mühlteich

Wolfgang Kretzschmar (Wählervereinigung Parthenstein) bat nun Siegfried Nowak um Auskunft. Der rüstige Ruheständler, von 1969 bis 2008 Flussmeister in Grimma, kann seine Ansichten mit historischen Dokumenten belegen. Demnach floss die Parthe schon immer durch den Mühlteich, der im 15. Jahrhundert durch die Aufschüttung eines Damms entstand, mit dessen Hilfe ein regelmäßiger Mühlenbetrieb gewährleistet werden sollte. Egal ob Brückenbauten in den Jahren 1964/65 oder eine Aufforderung an den damaligen Mühlenbesitzer Bernd Nozinsjky, alle Betriebsanlagen zu entfernen – stets ging die damalige Wasserwirtschaftsdirektion von diesem Partheverlauf aus.

Umfluter dient der Landwirtschaft

Den viel später entstandenen Umfluter des Teichs führte Nowaks Behörde hingegen als Großen Drängraben. „Er wurde angelegt, um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern, hatte aber noch zwei andere Funktionen“, erklärt er. „Wird der Teich zum Fischen abgelassen, dient er als Umleitung für die Parthe. Und im Hochwasserfall stellt er eine Entlastung dar, weil das Wasser zusätzlich über ihn abfließen kann.“

Mühlenbesitzerin kann bei Flächentausch nur verlieren

Doch das spielt für die Behörden offenbar keine Rolle mehr. Die Landestalsperrenverwaltung bietet Anja Grewe einen Flächentausch an: Der Freistaat übernimmt den Umfluter, der nun die Parthe sein soll, allerdings ohne die zum Teil maroden Begrenzungsmauern. Im Gegenzug vermacht er ihr das Grundstück der eigentlichen Parthe. Das lehnt Grewe aus zwei Gründen ab. Zum Einen ist die Grundstücksfrage beim Umfluter nach ihrem Dafürhalten nicht geklärt. Und zum Anderen könnten ihr enorme Kosten entstehen.

Streitobjekt: Das Landratsamt machte aus der Parthe, die dem Freistaat gehört, den Mühlgraben und aus einem Umfluter, dessen Eigentumsverhältnisse umstritten sind, die Parthe. Die Landestalsperrenverwaltung bietet Anja Grewe einen Tausch der beiden Gewässer an, die sich links von der Großsteinberger Straße befinden. Quelle: Frank Pfeifer

Die Behörden suggerieren ihr zwar, dass sie derzeit Eigentümerin des an ihrem Grundstück vorbeifließenden Umfluters sei, weshalb sie sich um ihn und dessen zum Teil marode Grenzmauern zu kümmern habe. „Aber“, so wendet sie ein, „das Grundbuchamt sandte mir 2019 eine Karte, in der dieser Umfluter noch nicht einmal eingezeichnet ist. Damit ist keineswegs ersichtlich, wem das Gewässer und die Stützmauern gehören.“

Kostspielig: Wolfgang Kretzschmar zeigt auf den Umfluter mit seinen zum Teil maroden Stützmauern, deren Sanierung die finanziellen Möglichkeiten von Anja Grewe übersteigen würde. Quelle: Thomas Kube

Außerdem würde mit dem Tausch vertraglich zementiert, dass sie für die Stützmauern des Umfluters verantwortlich ist, deren Sanierung in die Millionen gehen könnte. Nebenher hätte sie das Flussbett der Parthe in Stand zu halten, das in ihr Eigentum übergehen würde und durch eine Mauer weitgehend von der Wasserabfuhr abgeschnitten werden soll.

Freistaat in Unterhaltungspflicht

Nowak, der versichert: „Der Umfluter hatte nie etwas mit der Mühle zu tun“, hilft ihr argumentativ. In einem Protokoll vom 4. Mai 1965 wurde vermerkt, die Wasserwirtschaftsdirektion sei Rechtsträgerin über den Mühlteich in Pomßen und unterhaltungspflichtig für den Umfluter. Alle Maßnahmen dürften nur mit ihrer Zustimmung erfolgen.

„Damit“, so Siegfried Nowak, „wäre die Landestalsperrenverwaltung als Nachfolger der Wasserwirtschaftsdirektion für die Parthe als auch für den Umfluter instandhaltungspflichtig.“ Eine ähnliche Situation gebe es im Übrigen etwas flussaufwärts in Grethen. „Auch dort wurden die Alte See und der Umlaufgraben von der Flussmeisterei zumindest bis zu meiner Verrentung als staatliche Gewässer betrachtet, weshalb uns die Unterhaltungspflicht für beide Anlagen oblag“, erklärt Nowak.

Flussmeister rät zum Kampf

Anja Grewe rät er, hier auf alle Fälle weiter zu kämpfen. Vor allem auch sollte sie sich gegen eine Mauer am ursprünglichen Austritt der Parthe aus dem Mühlteich wenden. „Ansonsten säuft sie bei einem Hochwasser ab“, gibt er zu bedenken.

