Exklusiver Blick: So sieht die neue Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen aus

Kohlendioxid-Erkennung, Fußbodenheizung und Landschaftsblick: Erstmals durfte jetzt der Neubau der Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen betreten werden. Im Rahmen der Baustellen-Tour in Grimma gab es dabei viel zu sehen.

