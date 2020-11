Exklusiver Blick ins Deutsche Spielschiffmuseum in Mutzschen

Grimma/Mutzschen

Sie hatten alle schon zugesagt: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Landrat Henry Graichen, Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger... Mit geballter politischer Prominenz wollte der Verein „Freunde der Spielschiffe“ am 27. November das Deutsche Spielschiffmuseum in Mutzschen eröffnen und am ersten Adventssonntag erstmals Besucher empfangen. Der Termin stand bereits ein Jahr fest. Doch die Corona-Pandemie machte einen dicken Strich durch die Rechnung. Neuen Anlauf will der Verein nun eine Woche vor Ostern nehmen.

Zwei Jahre harter Kampf im Grimmaer Ortsteil

„Wir sind wie geplant fertig“, sagt Vereinschef Claude Bernard. Nach zwei Jahren harten Kampfes sei der siebenköpfige Verein froh, in der jetzige Phase zu sein. Im Wissen, dass die Eröffnung verschoben werden muss, nahm er in den letzten Tagen allerdings etwas Wind aus dem Segel. So sind noch erklärende Schilder anzubringen, einige wenige Vitrinen und der Raum der Sonderausstellung zu bestücken. Die LVZ durfte dennoch einen ersten exklusiven Blick in das Museum werfen, das in Europa seinesgleichen suchen wird.

Franzose brachte sein Hobby mit nach Mutzschen

Der Franzose Bernard zog 2002 der Liebe wegen nach Deutschland und mit seiner Frau Annett Kurth-Bernard zwei Jahre später nach Mutzschen. Und brachte sein Hobby mit. Der 64-Jährige ist den aus Holz gefertigten Spielschiffen verfallen. Rund 1700 Stück hat er in den vergangenen drei bis vier Jahrzehnten zusammen getragen. Reichlich 300 davon werden im Museum ausgestellt und erzählen dabei die einzigartige Geschichte der kleinen hölzernen Boote und Schiffe, die für Generationen von Kindern zum lieb gewonnenen Spielzeug gehörten.

Claude Bernard und seine Ehefrau Annett Kurth-Bernard vom Verein „Freunde der Spielschiffe“ werden mit weiteren fünf Mitgliedern in Mutzschen direkt hinter der Kirche am Markt ein Museum betreiben. Quelle: Thomas Kube

Im August 2017 wurde dann auf Initiative des Ehepaares der Verein „Freunde der Spielschiffe“ aus der Taufe gehoben. Er möchte die Geschichte der deutschen Spielschiffe weiter erkunden, bewahren und vor allem bekannt machen. Das künftige Museum in Mutzschen ist dabei der wichtigste Baustein.

Domizil des Museums unweit der Kirche Mutzschen

Sein Domizil fand es im früheren Kloster-Kantorat, nur einen Steinwurf von der Kirche entfernt. Aus dem denkmalgeschützten Gebäude, das bereits einer Ruine glich, wurde in den vergangenen Monaten ein Schmuckstück. 75 Prozent der Baukosten in Höhe von 350.000 Euro erhielt der Verein per Leader-Förderung. Die stilvolle Einrichtung, die rund 50.000 Euro verschlang, musste er komplett aus eigener Tasche finanzieren.

Blick aufs Deutsche Spielschiffmuseum Mutzschen, das Ostern 2021 eröffnen soll. Es befindet sich im einstigen Kloster-Kantorat. Quelle: Frank Prenzel

Es kann sich sehen lassen, was im einstigen Kantorat mit seinen hübschen, verwinkelten Räumen entstanden ist. Auf rund 600 Quadratmetern und zwei Etagen wandelt der Besucher durch 20 kleine und größere Zimmer auf den Spuren der Spielschiffe-Geschichte. Die Herstellung des kleinen wie spannenden Wasserspielzeugs reicht in Deutschland bis ins 18. Jahrhundert. Im thüringischen Steinach gründete Alexander Greiner 1855 schließlich die erste Firma, die schwimmfähige Spielschiffe industriell produzierte.

Besucher trifft im Museum auf Raritäten

Bernard weiß im Museum zu jedem Exponat eine Geschichte zu erzählen. Der Besucher trifft auch auf Raritäten. Darunter ein abgeschabter, mächtiger Koffer, in dem sich Schiffe und Preislisten verbergen. Greiner-Enkel Otto schipperte seinerzeit mit sechs solcher Koffer über den Kanal, um die Produkte aus Thüringen in England zu verkaufen. Oder kostbare Einzelstücke wie eine stattliche Gorch Fock aus den 1930er-Jahren, die ein vormaliger Besitzer zur Lampe umfunktioniert hatte.

Im Museum spannt sich der Bogen von den Ursprüngen der Spielschiffe bis zu einer Übersicht der deutschen Produzenten. Der Besucher bekommt Einblick in eine häusliche Werkstatt mit originaler Schnitzer-Werkbank , kann über sich über die Vielfalt der Boote und Herstellungsmethoden informieren, wird ins Spielschiffe-Dorf Mengersgereuth-Hämmern entführt und mit einstigen Heimarbeitern bekannt gemacht...

Spielschiffmuseum ist nicht das ganze Jahr geöffnet

Der Verein wird das Museum vier Wochen in der Osterzeit, vier bis sechs Wochen in den Sommerferien und fünf Wochen in der Weihnachtszeit öffnen – nebst einem kleinen, gemütlichen Café im Erdgeschoss. Dazwischen soll das Haus mit Vorträgen, Seminaren und Bastelangeboten mit Leben gefüllt werden. Dazu wurde auch eine Werkstatt eingerichtet. Und für die Referendare stehen im Obergeschoss sogar drei kleine Übernachtungszimmer und eine Küche zur Verfügung – natürlich mit Schiffen als Dekoration. Es scheint an alles gedacht zu sein. Auch 1000 Flyer zum Museum liegen druckfrisch vor, zudem geht in wenigen Tagen eine Broschüre in Druck.

Warum kam Innenausstattung der „ Bremen “ nach Mutzschen ?

Ein Raum ist wechselnden Sonderausstellungen vorbehalten. Zum Start stellt der Verein die Leipziger Firma Kellner vor. „Sie hat die schönsten Boote weltweit gebaut“, schwärmt Bernard. Hans-Georg Kellner, Enkel des Firmengründers, hat sein Kommen zur Einweihung bereits zugesagt. Im Sommer nächsten Jahres sollen dann Tretboote und Tretautos zu sehen sein. Und die dritte Sonderofferte soll sich dem Passagierschiff „ Bremen“ zuwenden. Die Nationalsozialisten hatten es zum Kriegsschiff umgebaut und die Inneneinrichtung des einst stolzen Luxusliners in Mutzschen eingelagert. Der Verein möchte gern mehr dazu wissen. Wer Informationen hat, soll sich an Annett Kurth-Bernard wenden (Telefon 0174 / 3455660).

Dann holt der Sammler und Kenner auch seine kleine „ Bremen“ hervor. „Wir haben sie als Spielschiff“, erzählt der 64-Jährige. Im Gegensatz zu den meisten anderen Booten kann sie aber nicht zu Wasser gelassen werden. Sie wurde als Tisch-Spielzeug produziert.

Claude Bernard ist auch Mitautor eines Buches über Spielschiffe. Quelle: Thomas Kube

Von Frank Prenzel