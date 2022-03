Exklusiver Einblick: Jagdhaus Kössern mutiert zu einer Riesen-Baustelle

Grimma/Kössern

Wer in diesen Tagen einen Blick ins Vestibül des Jagdhauses Kössern werfen darf, braucht eine gehörige Portion Fantasie. Statt barocker Pracht begegnet ihm eine grobe Baustelle. Der Fußboden aus den 1960er-Jahren wurde ebenso entfernt wie die Zwischenwände. Kahl dominieren steinerne Säulen die Eingangshalle des 300 Jahre alten Gebäudes. Auch Wände und Decke versprechen ebenso viel wie behutsame Arbeit.

Haus wird in Zustand der Erbauungszeit versetzt

Seit Anfang des Jahres befindet sich das Jagdhaus in der Hand von Bauarbeitern und Handwerkern, und die Restauratoren stehen in den Startlöchern. Ein Geldgeber, der ungenannt bleiben möchte, greift der Stadt Grimma als Eigentümer des barocken Gebäudes unter die Arme und hat sich zudem ausbedungen, die fällige Innensanierung in eigener Regie vorzunehmen. Das Haus wird dabei wieder in den Zustand der Erbauungszeit versetzt.

Zur Galerie Dank eines potenten Geldgebers, der unerkannt bleiben möchte, kann das Jagdhaus im Grimmaer Ortsteil Kössern im Inneren vollständig saniert und restauriert werden. Ein exklusiver Einblick.

Nach der Eingemeindung von Kössern hatte die Stadt Grimma 2014 bis 2016 in zwei Bauabschnitten die Erneuerung von Dach und Fassade vorangetrieben, die Gasheizung unters Dach verlagert und Brandschutz-Auflagen umgesetzt. 2017 waren noch neue Fenster im Erdgeschoss eingebaut worden. „Den letzten großen Schritt konnten wir aber nie gehen“, sagt Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Kitas, Schulen und Feuerwehren seien bei den Investitionen wichtiger gewesen. „Die Sanierung hier ist Luxus“, bemerkt Berger. Dank der großzügigen Spende „ist sie jetzt möglich.“

Innensanierung basiert auf Baugenehmigung von 2012

Die Innensanierung basiert auf der Baugenehmigung von 2012, in der Denkmalschutz-Auflagen verankert sind. Auch jetzt ist die Behörde eng ins Baugeschehen eingebunden, erklärt Marco Lätzsch, Mitinhaber des Grimmaer Architektur- und Statikbüros André Beyer und Marco Lätzsch GbR, das für Planung und Bauleitung den Hut aufhat. Jeder Schritt werde abgestimmt, es gebe monatliche Ortstermine, erklärt der Diplom-Bauingenieur.

Auch Steffen Kayser zeigt sich hin und wieder auf der Baustelle. Der Architekt in Rente verantwortete die Ausgangsplanung und die ersten Bauabschnitte – seine Expertise ist auch jetzt gefragt. Der Denkmalschutz habe seinerzeit die stählerne Außentreppe, die als zweiter Fluchtweg diente, nicht mehr gebilligt, weshalb die Planungen zum Einbau einer zweiten Innentreppe und der Sanierung des Jagdhauses ausgelöst wurden, erinnert Kayser an die Anfänge vor zehn Jahren. „Sonst hätte das Gebäude nicht mehr genutzt werden können.“

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vestibül wird wieder aussehen wie vor 300 Jahren

Lätzsch zufolge ist jetzt die Kernaufgabe, das Vestibül wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Auf historische Ansichten können die Planer jedoch nicht zurückgreifen. Die gebe es nur vom Saal und einigen Türen, sagt Lätzsch. „Wir müssen alles an den vorhandenen Gründungen und Befunden ablesen.“ Die Eingangshalle erhält ihren repräsentativen wie freizügigen Charakter zurück. Dazu gehört eine große Glastür nach historischem Vorbild, die zum 7600 Quadratmeter großen Garten führen wird. Zu DDR-Zeiten, als das Jagdhaus als Kindergarten genutzt wurde, war das Vestibül kleinteilig verbaut und der Zugang verschlossen worden. Auch der seinerzeit abgeschlagene Stuck wird neu angebracht.

Jagdhaus erhält den lange gewünschten Fahrstuhl

Ein wichtiger Punkt ist der Einbau eines Fahrstuhls, um künftig den imposanten Saal und die anderen Zimmer im Obergeschoss barrierefrei erreichen zu können. Der müsse in die „beengten Verhältnisse“ eingefügt werden, beschreibt Lätzsch die Herausforderung. Die Toiletten werden neu angeordnet und auf den modernsten Stand gebracht. Elektro- und Heizungsleitungen werden erneuert und verschwinden aus dem Sichtfeld. Ob die gusseisernen Heizkörper aus DDR-Zeiten weiter Verwendung finden, muss noch entschieden werden.

Jagdhaus Kössern: Auch das Deckengemälde im Raum zwischen Saal und Fluchttreppe wird vervollständigt und wieder in alter Schönheit erstrahlen Quelle: Frank Prenzel

„Bis auf den Saal wird jeder Raum angefasst und der alte Glanz herausgearbeitet“, erläutert Marco Lätzsch. Dazu gehört das Musikzimmer im Erdgeschoss, in dem das centrum musicum, die Musikschule von Klavierpädagoge und Vereinschef Olaf Böhme, ihr Domizil hat. Hier wie in drei repräsentativen Nebenräumen des Obergeschosses werden die Deckenmalereien wieder freigelegt beziehungsweise vervollständigt. Sie waren zu DDR-Zeiten einfach überstrichen worden. Für die Holzdielung dient das noch vorhandene Original eines Raumes als Vorbild, während im Untergeschoss steinerner Fußboden eingebaut wird. Im intakten Saal sind lediglich die Leitungen neu zu verlegen und kleinere Reparaturen am in den 1960er-Jahren restaurierten Deckengemälde vorzunehmen.

20 Firmen geben sich die Klinke in die Hand

Lätzsch zufolge dürften sich um die 20 Firmen im Jagdhaus die Klinke in die Hand geben. Das Freilegen von Stuck und Bemalungen, also die Arbeit der Restauratoren, werde die meiste Zeit in Anspruch nehmen. Alles in allem rechnet der Ingenieur mit einer Bauzeit von eineinhalb bis zwei Jahren. „Das ist für uns ein spannendes Objekt“, gesteht der 48-Jährige. Die Bausubstanz sei aber relativ gut erhalten. „Beim Alten Seminar in Grimma waren die Herausforderungen ungleich höher.“

Lesen Sie auch:

Wie der Kösserner Jagdhaus-Verein durch die Sanierungszeit kommen möchte.

Nach der Sanierung zieht der Jagdhaus-Verein, der momentan mit seiner Kulturreihe Ausweichsäle nutzt, wieder ins barocke Kleinod ein. Als Erbauer des Jagdhauses gilt Wolf Dietrich von Erdmannsdorf, Oberhofjägermeister und Ältestenminister im Kabinett von August dem Starken. Matthäus Daniel Pöppelmann soll lediglich die Fassade entworfen haben. Zum Ensemble gehört das gegenüberliegende, leer stehende Kavalierhaus, für das es Oberbürgermeister Berger zufolge zwei ernsthafte Interessenten gibt. Einer von ihnen wolle es als Sport- und Fortbildungszentrum etablieren.

Von Frank Prenzel