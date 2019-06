Nerchau

Der Turmfalkennachwuchs auf dem Nerchauer Kirchturm ist beringt. Greifvogel- und Eulenberinger Bernd Holfter rückte - wie jedes Jahr - mit den amtlichen Beinringen der Vogelwarte Hiddensee und seinem Werkzeug an, um den Falkenkindern ihren „Ausweis“ am Bein zu befestigen.

Zur Galerie Wie Wollknäule kommen die kleinen Turmfalken daher. Für die Kinder ist das praktischer Biologieunterricht.

Organisiert wird die ganze Aktion in Nerchau seit Jahren vom Naturfreund und Vogelschützer Egon Güttner.

80jähriger Nerchauer betreut die Kästen im Kirchturm

Der 80-Jährige betreut seit vielen Jahren die beiden Brutkästen im Kirchturm und bedauert, dass die Schleiereule im Dachgeschoss des Gotteshauses nicht mehr brütet. Damit nicht genug, hat der rüstige Senior auch noch 20 Singvogelnistkästen am Radweg an die Bäume gebracht. Die sind dieses Jahr auch alle mit Meisen und Spatzen belegt.

Doch die kleinen Greifvögel sind etwas Besonders. Deshalb hat Güttner gleich noch drei Familien mit ihren Kindern zum Beringungstermin mit eingeladen. „Das ist Biounterricht zum Anfassen. Dadurch werden die Kinder einfach authentischer mit der Tierwelt unserer Heimat vertraut“, bekräftigt der Vogelfreund.

Tiere reagieren mit lautem Gekreische

Bernd Holfter, ein bekannter Vogelexperte aus Grimma, verschafft sich derweil in der Kirchturmspitze in den beiden Brutkästen Gewissheit, das in den Kinderstuben von Familie Turmfalke alles mit rechten Dingen zugeht. Mit geschickten Handgriffen greift er sich die Jungtiere aus dem Brutkasten, auch wenn denen das gar nicht gefällt. Lautes Gekreische begleitet das Schauspiel.

Besorgtes Flattern bei Eltern Turmfalke

Doch Holfter lässt sich nicht beirren. Routiniert bekommt jeder Jungfalke seinen Erkennungsring an den Fuß. Und die Mädchen und Jungen dürfen die kleinen Beutegreifer auch mal streicheln. Danach geht es zurück in die Brutkästen, wo die Altvögel schon beunruhigt warten. Aber keine Sorge. Schon wenige Minuten nach dem Rückzug der Zweibeiner aus dem Turm kümmern sich die Elternvögel wieder treusorgend um ihren Nachwuchs.

„2019 ist ein gutes Jahr für Falken und Eulen. Es gibt viele Mäuse", verrät Holfter und ergänzt: „Deshalb sind auch überall mindestens fünf Junge in den Nestern. In einem Brutraum habe ich sogar acht kleine Falken gezählt“, frohlockt er - wohlwissend, dass die Vogelkinder auch die ersten Wochen nach dem Ausfliegen erst einmal überleben müssen.

Im Altkreis Grimma, für den Holfter zuständig ist, brüten dieses Jahr um die 40 Turmfalken-Paare. Wenn der Nachwuchs das erste Lebensjahr übersteht, hat 2019 gut zur Erhaltung der Population beigetragen.

Von Thomas Kube