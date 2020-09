Experten-Exkursion durch den Colditzer Forst

Colditz/Bad Lausick

„ Wiederbewaldung nach Friederike und Käferbefall – was folgt nach der Fichte?“ – dieser hoch aktuellen Frage widmete sich ein Fach-Exkursion mit mehr als 100 Teilnehmern im Colditzer Forst. Zu der hatte der Staatsbetrieb Sachsenforst nicht nur eigene Forstkollegen, sondern auch die aus Privatforstbetrieben und Mitarbeiter der Forstbehörden der sächsischen Landkreise und darüber hinaus eingeladen. Die Exkursionspunkte gestalte das Kompetenzzentrums Wald und Forstwirtschaft und Bedienstete des Forstbezirkes Leipzig.

Diskussion über den Wald von Morgen mit Referent Mathias Stahn vom Forstbezirk Leipzig. Quelle: Christiane Wolfram

1,9 Millionen junge Bäume schon wieder neu gepflanzt

„Der Süden des Forstbezirkes Leipzig war von den Schäden durch den Sturm Friederike und den Folgeschäden durch Dürre und Borkenkäfer besonders stark betroffen“, sagt Forstdirektor Andreas Padberg. Allein im Landeswald wurden seitdem 439 000 Kubikmeter Schadholz aufbereitet, 40 Prozent des Gesamtschadens konzentrieren sich im Colditzer Forst. Mehr als 800 Hektar Waldfläche im Forstbezirk standen und stehen zur Wiederaufforstung an. „Ein gutes Drittel der Schadfläche im Landeswald unseres Forstbezirkes ist wieder aufgeforstet. Rund 1,9 Millionen Pflanzen kamen auf 300 Hektar in den Boden, zu Dreiviertel Eichen“, so Padberg. Wo immer möglich, setze man Naturverjüngung.

Colditzer Forst hat trotz Schäden große Vielfalt

Die einzelnen Exkusionen widmeten sich verschiedenen Themen, etwa dem Bestockungswandel im Colditzer Forst und der aktuellen Schadensbewältigung, alternativen Bodenvorarbeiten vor der Neupflanzung, aber auch der Birkensaft-Gewinnung, die im Colditzer Forst über Jahrzehnte ein Wirtschaftsfaktor war. „Eine Besonderheit im Colditzer Forst ist, dass die Waldgeschichte hier seit Cotta sehr gut dokumentiert ist“, sagt Padberg. Man habe für die Veranstaltung Originalkarten aus der Zeit ab 1820 aufbereitet. Und festgestellt, dass trotz der massiven Waldschäden seit 2018 der Colditzer Forst „noch nie eine solche Strukturvielfalt, eine solche Baumartenvielfalt und einen so hohen Anteil alter Bäume hatte. Das stimmt trotz aller Probleme optimistisch.“

Von Ekkehard Schulreich