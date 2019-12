Fahrgäste in Machern und Bennewitz können Bus per Anruf ordern

Landkreis Leipzig/Deuben

Wer kennt sie nicht – die legendäre Route 66. Die Mutter aller Straßen, auf der in der Regel Biker, Abenteurer und Straßen-Romantiker unterwegs sind, gibt einem neuen Angebot der Regionalbus Leipzig GmbH seinen Namen. Unter dem Schlagwort R66 ging am 16. Dezember ein Rufbus in den Gemeinden Machern und Bennewitz an den Start. „Mit diesem Angebot betreten wir Neuland“, unterstreicht Geschäftsführer Andreas Kultscher.

Das Besondere: Nicht der Fahrplan gibt den Takt vor, sondern die Bedürfnisse der Fahrgäste. „Eine Fahrt im festgelegten Bediengebiet kann der Kunde selbst buchen“, erläutert Thomas Fröhner, Sprecher der Regionalbus GmbH mit Hauptsitz in Deuben. „Die Buchung kann entweder über eine Telefon-Hotline oder per App zwischen drei Tagen und einer Stunde vor Fahrtantritt erfolgen.“

Fahrgast muss Ein- und Ausstiegsort angeben

Nötig ist es dafür, den gewünschten Ein- und Ausstiegsort anzugeben. „Möglich ist auch die Angabe einer gewünschten Abfahrts- oder Ankunftszeit an einem bestimmten Ort.“ Vom Mitarbeiter der Hotline beziehungsweise per App wird die Fahrt dann bestätigt und die Fahrzeiten mitgeteilt.

Fahrgäste können den R66 montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr nutzen. Tickets gibt es beim Busfahrer. Für die Tour entstehen den Kunden keine zusätzlichen Kosten. „Es gilt der gültige Tarif des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes“, erläutert Fröhner. Eine Einzelfahrkarte kostet demnach 1,90 Euro für eine Tarifzone und 3,50 Euro beim Übergang in eine weitere Tarifzone. „Selbstverständlich werden bestehende Abos und auch die Schüler-Regional-Karte anerkannt“, heißt es weiter.

Rufbus-Haltestellen im Überblick: Altenbach, Abzweig Deuben Altenbach, Hauptstraße Bennewitz, Grimmaische Straße Bennewitz, Leipziger Straße Bennewitz, Leulitzer Straße Bennewitz, S-Bahnhof Bennewitz, Schule Deuben, Bushof Deuben, Leipziger Straße Deuben, Püchauer Straße Dögnitz Grubnitz Leulitz Lübschütz Nepperwitz Neu-Altenbach Plagwitz Püchau, Hauptstraße Püchau, Schule Wurzen, Bahnhof Zeititz

Rufbus kann in den Ortsteilen Plagwitz, Püchau , Lübschütz und Dögnitz angefordert werden

In Machern kann der Rufbus in den Ortsteilen Plagwitz, Püchau, Lübschütz und Dögnitz angefordert werden. Für die Gemeinde Bennewitz befinden sich die Ortsteile Leulitz, Zeititz, Altenbach, Deuben, Grubnitz, Nepperwitz und Bennewitz im festgelegten Bediengebiet. „Es gibt auch Bereiche, die nicht vom Rufbus abgedeckt werden“, so das Nahverkehrsunternehmen. Dabei handelt es sich um Bach, Pausitz, Rothersdorf und Schmölen. Grund: Hier fährt der Plusbus bereits stündlich von und nach Wurzen beziehungsweise Grimma.

Bereits jetzt steht fest, dass auch die Stadt Colditz ab August 2020 von dieser flexiblen Bedienform profitieren soll. Der Kreistag gab auf seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für den Start eines Rufbus-Angebotes im Kerngebiet sowie weiteren 20 Ortsteilen von Colditz.

Der Rufbus kann gebucht werden unter Telefon 0341/91353591 (MDV-Infotelefon) oder online unter https://www.regionalbusleipzig.de/rufbus

Von Simone Prenzel