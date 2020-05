Fahrlässigkeit: Grimma lässt sich Feuerwehr-Einsatz bezahlen

Grimma

Die Stadt Grimma hat ihre örtlichen Gesetze zu den freiwilligen Feuerwehren überarbeitet. Der Stadtrat gab jetzt grünes Licht sowohl für die Feuerwehrsatzung und die dazugehörige Entschädigungssatzung als auch für die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen der Grimmaer Wehren.

Denn nicht alle Einsätze der Kameraden sind kostenfrei. Wer zum Beispiel die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei führt, wird im Falle der Alarmierung zur Kasse gebeten. Zwei Paragrafen listen umfänglich auf, wann bei Pflicht- und freiwilligen Leistungen der Grimmaer Feuerwehren Kostenersatz beziehungsweise Gebühren fällig werden. Die neue Kostenkalkulation war offenbar überfällig. Bislang berief sich die Stadt auf ihr Satzungspapier vom Mai 2005.

Neue Kostenberechnung nach 15 Jahren

Nach 15 Jahren hat die Kommune nun mit Hilfe eines externen Büros die Kosten neu berechnen lassen und dabei genauer definiert, in welchen Fällen zu zahlen ist. Nach der neuen Regelung trägt der Schuldner nicht nur die gesamten unmittelbaren Kosten des Einsatzes, sondern auch einen Anteil „der mittelbaren Vorhaltekosten für Einsatztechnik“.

Ein Blick in die überarbeitete Satzung lohnt sich. Die Kosten berechnen sich nach Zeitaufwand sowie eingesetztem Personal und Fahrzeugen. Bei einem normalen Einsatz schlagen für einen aktiven Kameraden pro Stunde 9,43 Euro zu Buche. Bei den Fahrzeugen reicht das Kostenverzeichnis von stündlich 6,19 Euro für einen Einsatzleitwagen bis hin zu stündlich 313,44 Euro für ein mittleres Tanklöschfahrzeug.

Meinung: Leitstelle setzt Kräfte falsch ein

Die zu erhebenden Kosten seien nicht unumstritten, sagte Beigeordnete Ute Kabitzsch. So ergab die Kalkulation, dass die moderne Drehleiter mit stündlich 79,52 Euro angesetzt ist und damit deutlich „preiswerter“ als andere Fahrzeuge. Thomas Zeidler (Bürger für Grimma/Allianz) kritisierte einen ganz anderen Kostentreiber und meinte damit die neue Leitstelle in Leipzig. So seien in einem aktuellen Beispiel zur Türöffnung einer Wohnung in Grimma geschätzt 20 Kameraden alarmiert worden. „Es kommt immer wieder vor, dass die Kräfte völlig falsch eingesetzt werden.“

Tagung im Corona-Abstand: Grimmas Stadtrat. Quelle: Frank Prenzel

Auch die Grimmaer Feuerwehrsatzung wurde angefasst. Der Wortlaut sei an die gesetzlichen Änderungen angepasst worden, erläuterte Kabitzsch. Dabei sei die Möglichkeit genutzt worden, den Tatbestand „stellvertretender Gemeindewehrleiter“ in „Gemeindewehrleiter“ umzuwandeln. Das betrifft vier Kameraden. Definiert und in ihren Aufgaben klar umrissen wurde die örtliche Brandschutzbehörde. Sie ist im Sachgebiet Brandschutz ( Ordnungsamt) verankert und wird durch den Oberbürgermeister oder der Beigeordneten vertreten. Auch der Musikzug ist nunmehr dieser Behörde unterstellt. Eigenständig geregelt ist in der überarbeiteten Satzung die Hauptversammlung der Ortsfeuerwehr. Und die verschiedenen Wahlen – auch für die Nachwuchssparten – sind nunmehr einzeln aufgeführt.

Entschädigung für das Leitungspersonal

Letztlich musste auch die Entschädigungssatzung der ehrenamtlich agierenden Feuerwehrleute angepasst werden. Sie ersetzt eine neun Jahre alte Fassung. „Wir haben gemeinsam mit dem Feuerwehrausschuss eine Lösung gefunden“, erläuterte Kabitzsch. Es könne immer nur eine kleine Anerkennung sein, aber der Aufwand solle honoriert werden. Die Liste ist nicht klein und würdigt Tätigkeiten, die über das übliche Maß im Feuerwehrdienst hinaus gehen. Ein Gemeindewehrleiter zum Beispiel erhält jährlich 1000 Euro, bei einem Jugendfeuerwehrwart sind es 350 Euro.

Entschädigt wird jetzt auch die Arbeit der zwei Kinderfeuerwehrwarte. Dadurch und durch weitere Anpassungen greift die Stadt künftig noch tiefer in die Tasche, um den Aufwand zu würdigen. Der Planansatz umfasst in diesem Jahr 140.000 Euro.

Von Frank Prenzel