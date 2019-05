Colditz

Bei einem Unfall in Colditz ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am frühen Abend des Dienstags. Kurz vor 18 Uhr war den Angaben zufolge ein betagter Fordfahrer auf der Rochlitzer Straße unterwegs und bog nach links in die Straße Hohle ab.

Beim Abbiegen den Fahrradfahrer übersehen

Dabei beachtete der 86-Jährige vermutlich den entgegenkommenden Fahrradfahrer nicht, so dass dieser mit dem Heck des Pkw kollidierte, stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der 33-jährige Radfahrer wurde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der Fahrer sowie seine Beifahrerin (75) mussten aufgrund eines Schocks ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Gegen den 86-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von Birgit Schöppenthau