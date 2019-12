Warum ist Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger nicht Mitglied der Freien Wähler? Was hat ihn 2019 enttäuscht und was zuversichtlich gestimmt? Und was steht 2020 auf der Agenda in Grimma? An der Schwelle zum neuen Jahr sprach die LVZ mit Grimmas Rathauschef.