Fallen zwei große Platanen am Bad Lausicker Kirchplatz?

Bad Lausick

Müssen die beiden stattlichen Platanen an der Burgstraße in Bad Lausick gefällt werden, um Gefahren abzuwenden? Der Technische Ausschuss des Stadtrates hatte darüber bereits im September kontrovers diskutiert. Noch stehen die Bäume am nördlichen Saum des Platzes, der die Kilianskirche umgibt. Das abschließende Urteil der Behörden, so formuliert es Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos), steht aus.

Fäulnis und Hohlräume: Bäume sind ein Risiko

Bei einer Begehung habe man festgestellt, dass eine Platane „im oberen Bereich eine große Hohlstelle“ hat, die angefault ist. Die zweite sei „innen komplett hohl. Die Standsicherheit sei nach der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung nicht mehr gegeben“. So ist protokolliert, was Bauamtsmitarbeiter Andreas Dathe vor zwei Monaten dem Ausschuss vortrug. Die Kirchgemeinde sei als Eigentümerin des Platzes in der Pflicht, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Während Gerd Heinze (Linke) und Udo Goerke (CDU) eine Fällung grundsätzlich unterstützten, sofern Ersatz gepflanzt würde, erhob Christian Hagmaier (AfD) Einspruch. Bereits 2008 habe man über die Platanen diskutiert. Er könne nicht erkennen, dass sich der Zustand der Bäume derart verschlechtert hat. Die Bäume zu erhalten, geböten Naturschutz und Denkmalschutz gleichermaßen. Denn die Großbäume prägen das Ensemble des Kirchplatzes, meinte er.

Ersatz soll gepflanzt werden

„Die Bäume haben mächtige Höhlungen. Da geht ein Zollstock weit rein. Der Gutachter hat die Fällung dringend empfohlen“, umreißt der Bürgermeister jetzt den aktuellen Stand. Gegenüber auf der anderen Seite der Burgstraße gebe es mit den „Sonnenkäfern“ eine frequentierte Kindereinrichtung. Man sei in der Pflicht, Risiken von herabfallenden Äste beziehungsweise gar umstürzenden Bäume auszuschließen.

Bevor man handele, soll auf die Einschätzung des Landratsamtes gewartet werden. Dass für die Bäume, werden sie gefällt, Ersatz gepflanzt werde, stehe außer Frage. Um den historischen Baumbestand des Kirchplatzes hatte es schon lange vor Hultschs Amtsantritt Diskussionen gegeben. Zwischen 2008 und 2010 hatte die Beseitigung der rund ein Jahrhundert alten Kastanien an der Kiliansstraße für Widerstand gesorgt.

Vor einem Jahrzehnt wurden die meisten alten Kastanien an der Kilianskirche von jungen Bäume ersetzt. Quelle: Peter Krischunas

Jeder gefällte Großbaum ist ein Verlust

„Bei jedem Großbaum, der gefällt werden soll, muss man sich unbedingt die Frage stellen: Ist das sinnvoll?“, sagt Tilman Dorn, Baupfleger des Regionalkirchenamtes Leipzig. Ein solcher Baum habe einen großen Wert. So sei die Entscheidung immer im konkreten Fall zu treffen – unter Abwägung von Sicherheit, Natur- und Denkmalschutz. Er sei bereit, bei Bedarf in Bad Lausick zu vermitteln, um zu einem Konsens zu kommen. Er werde gelegentlich in seiner Funktion hinzugezogen, wenn es schwer sei, sich zu einigen.

Bisher keine Unterlagen im Landratsamt

„Die Stadtverwaltung Bad Lausick hat die Einbeziehung des Denkmalschutzes in die Angelegenheit bisher nur telefonisch beim Sachgebiet Denkmalschutz angezeigt. Ein schriftlicher Antrag wird folgen“, sagt Belinda Reg’n, stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamtes. Eine Einschätzung der Behörde sei daher erst nach Eingang der Unterlagen und gegebenenfalls mit fachlicher Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalschutz möglich.

Von Ekkehard Schulreich