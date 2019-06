Grimma

In Grimma sprach am Dienstagmorgen ein Unbekannter am Krankenhaus einen 92-Jährigen an. Man würde sich aus Schulzeiten kennen, so erschlich sich der Fremde das Vertrauen des Angesprochenen. Gemeinsam fuhren sie zu seiner Wohnung. Dort bekam der Rentner drei Jacken und eine Handtasche geschenkt.

Vermeintlicher Schulfreund beklaute Grimmaer

Allerdings bat der vermeintliche Schulfreund um 1000 Euro, um die Heimreise antreten zu können. Der Arglose übergab das Geld, worauf der angebliche Bedürftige verschwand. Erst danach merkte der Rentner, dass ihm noch weitere 500 Euro fehlten. Offenbar hatte der Fremde diese in einem unbemerkten Moment entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und Diebstahls.

Von LVZ/gap