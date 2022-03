Familie Gleisberg prägt die Geschichte der Grimmaer Großmühle an der Mulde

Grimma

Die Grimmaer Großmühle wurde von 1876 an in drei Generationen von der Familie Gleisberg betrieben. Die Lebensläufe der drei Männer werden in einer Sonderausstellung des Kreismuseums Grimma vor Augen geführt. Die Ausstellung ist noch bis zum 13. März von Dienstag bis Freitag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Ein kleiner Abriss des Gleisberg’schen Wirkens für die Stadt Grimma soll im folgenden Beitrag vorgestellt werden.

Hermann Gleisberg, Chef ab 1876

Der erste Besitzer war Hermann Gleisberg. Er wurde am 29. Januar 1848 in Köthen/Anhalt geboren. Am 1. Dezember 1876 erwarb er zusammen mit Heinrich Bauer aus Coburg die Großmühle Grimma. Am 2. Mai 1877 heiratet Hermann Gleisberg Jutta Plenz. Ihr Vater, Albert Plenz, stellte dem jungen Unternehmen einen Kredit von 200.000 Mark zur Verfügung. Ab 1881 war Hermann Gleisberg Alleineigentümer der Mühle.

Jutta Gleisberg ließ 1900 in Höfgen einen Park oberhalb der heutigen Gaststätte „Zur Schiffsmühle“ anlegen und fünf Jahre später einen Turm darin errichten. Der Turm wurde zu Ehren des ehemaligen deutschen Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck „Bismarck-Turm“ genannt. Der Bau kostete 7000 Mark.

Am 9. Januar 1917 errichteten Jutta und Hermann Gleisberg die Gleisbergstiftung. Sie übergaben dem Stadtrat von Grimma die Summe von 30.000 Mark. Als Stiftungszweck war die Unterstützung von Frauen und Kindern von Betriebsangestellten im Krankheitsfall, für den Verein Heimatdank und für Kriegswaisen der im Ersten Weltkrieg Gefallenen vermerkt.

Am 26. Juli 1917 wurde Hermann Gleisberg der Titel eines Königlichen Kommerzienrats verliehen. Er war Mitglied der Bezirksversammlung Grimma, Stadtverordnetenvorsteher, Landtagsabgeordneter, Mitglied der Nationalliberalen Fraktion, Mitglied der Handelskammer Dresden, bei der Reklamationskommission der Königlichen Kreishauptmannschaft Leipzig, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Maschinenfabrik Aktiengesellschaft Golzern-Grimma, Vorsitzender der Finanzdeputation B (Eisenbahnwesen) und Mitglied des Reichseisenbahnrates.

Am 20. März 1929 starb Hermann Gleisberg im Alter von 81 Jahren. Er wurde auf dem Grimmaer Friedhof beerdigt. Seine Frau starb drei Jahre nach ihm.

Gottfried Gleisberg, ab 1904 zunächst Teilhaber

Hermann Gleisbergs Sohn Gottfried wurde am 14. Juli 1877 in Leipzig geboren. Er besuchte von 1890 bis 1896 die Fürsten- und Landesschule in Grimma. Anschließend studierte er in Heidelberg und Leipzig Jura und war bis zum Herbst 1900 Referendar in Oschatz. Am 20. Februar 1904 trat Gottfried als Teilhaber in das väterliche Geschäft ein.

Am 22. August 1907 heiratete Gottfried Gleisberg Fanny Gottschald, die Nichte von Romilo Otto Gottschald, des Gründers der Golzermühle. Ein Jahr später, am 27. Juli 1908, wurde das erste Kind, Hermann, geboren. Ab 1912 war Gottfried Gleisberg Vorsitzender der Unterhaltungsgenossenschaft der Vereinigten Mulde 1. Strecke.

Im Ersten Weltkrieg zog Gottfried Gleisberg mit der 8. Kavallerie-Division nach Russland und Rumänien, nahm als Kolonnen- und Staffelkommandeur an den Kämpfen im Westen teil und wurde am 21. September 1918 als Rittmeister a. D. entlassen. Er erhielt mehrere Orden und Ehrenzeichen. Erfolgreich führte er den Mühlenbetrieb durch die schweren Nachkriegsjahre und die Inflationszeit. Gottfried Gleisberg starb am 28. Januar 1945, seine Frau Fanny verschied schon am 1. Juni 1941.

Familie Gleisberg in Garten. Im Vordergrund stehen Fanny und Gottfried mit ihren Enkelkindern. In der hinteren Reihe (v. l.): Hermann, Elfriede, Ilse, Mann unbekannt, Fanny, Frau und Mann und Frau unbekannt. Quelle: Peter Franke, Kreismuseum Grimma

Hermann Gleisberg, Alleininhaber ab 1945, Leiter bis 1983

Gottfried Gleisbergs Sohn Hermann wurde am 27. Juli 1908 geboren. Er besuchte von 1922 bis 1928 die Fürstenschule St. Augustin und studierte anschließend Jura. 1932 erlangte er die Doktorwürde. Da Hermann der einzige Sohn der Familie war, kam ihm auch die Aufgabe zu, nach dem Tod des Vaters die Großmühle zu übernehmen. Daher erhielt er nach dem Studium im väterlichen Betrieb und in Calbe an der Saale bei der Firma Brückner eine praktische Einführung in das Mühlenwesen.

1939 verheiratete er sich mit Rosemarie, geborene Hänsel, aus Grottewitz. Der Ehe entstammten zwei Söhne, Ferdinand und Gottfried. Nach dem Tod des Vaters 1945 wurde Hermann Alleininhaber des Familienbetriebes. Trotz erheblicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten konnte er den Familienbetrieb noch einige Jahre weiterführen, bis er 1963 staatliche Beteiligung und 1971 die Verstaatlichung beantragen musste. Hermann Gleisberg blieb durch alle diese Veränderungen hindurch der Leiter der Großmühle.

Im Laufe der Jahre entwickelte Hermann Gleisberg ein großes Interesse an der Geschichte der Mühlen. Er verfasste rund 250 Schriften und Beiträge, die sich mit dem Mühlenwesen und angrenzenden Fachgebieten beschäftigten. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit trug er auch eine ganze Reihe historischer Objekte zusammen. Außerdem ließ er sich Modelle von den verschiedenen Mühlentypen wie Wind-, Wasser- und Schiffmühlen anfertigen. 1952 richtete er im Saal der einstigen großelterlichen Wohnung ein Mühlenmuseum ein – das erste Fachmuseum dieser Art in ganz Deutschland. 1975 verkaufte er die Sammlung an das Museum Schloss Bernburg, von dem sich das Kreismuseum einige Objekt für die Sonderausstellung leihen konnte. Somit waren nach fast 50 Jahren diese Stücke mal wieder in Grimma zu besichtigen.

Hermann Gleisberg diente in den Gottesdiensten, im Männerkreis und ab 1959 als Domherr im Kapitel des Kollegiatstifts Wurzen. Für die Erhaltung des Doms konnte er Entscheidendes bewirken. 1982 trat Hermann Gleisberg aus dem aktiven Dienst im Domkapitel Wurzen aus. Er leitete die Großmühle bis 1983 und starb am 23. April 1986.

Rosemarie Gleisberg gründete zusammen mit Edwin Fehlauer, Frank Mann, Wolfgang Bak, Hubertus von Below und anderen am 9. Mai 1995 den Grimmaer Ruderverein, der bis heute sein Domizil im ehemaligen Pferdestall der Großmühle hat. Sie starb 2019 hochbetagt im Alter von 103 Jahren in Ulm bei ihrem Sohn Ferdinand.

*Marita Pesenecker ist die Leiterin des Kreismuseums Grimma.

Von Marita Pesenecker