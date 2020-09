Eine Online-Plattform, die Familien detaillierte Informationen beispielsweise zu Schul- und Kita-Plätzen in sächsischen Kommunen anbietet, hat unfreiwillig für Ärger in Geithain gesorgt, als sie dem bevorstehenden Trägerwechsel für die Kita „Little Stars“ vorgriff. Auch in anderen Kommunen sind falsche Angaben veröffentlicht.