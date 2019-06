Wurzen

Obwohl die offiziellen Werbeplakate zum 23. Familientag in Wurzen bunt und auffällig anmuteten, tatsächlich aufgefallen waren sie wohl nicht allen Familien. „Wir haben davon in Leipzig nicht viel mitbekommen. Nur weil sicher nicht nur uns unsere Krankenkasse per Post darauf aufmerksam machte, haben wir davon erfahren“, merkte Familie Lorenz aus Leipzig an.

Eigentlich auffällige Werbung ist kaum aufgefallen

Und auch im ländlichen Raum haben sich die Veranstalter mit der Werbung fürs Familienfest offenkundig zu sehr auf Dritte verlassen. „Ich habe hier und da mal ein Plakat an Straßenlampen gesehen, die aber nicht besonders ins Auge fielen“, schlug Bert Schuster aus Geithain in die gleiche Kerbe. Dass sich dennoch der Stadtpark mit Tausenden Besuchern beim 23. Familienfest füllen konnte, dürfte der Mundpropaganda zu verdanken gewesen sein und sicher nicht zuletzt auch dem Kaiserwetter.

Das Festgelände im Stadtpark Wurzen ist zum Familientag gut besucht Quelle: Frank Schmidt

Und so begann der Tag mit einem Andacht-Programm der ev.-luth. Kirchgemeinde und der Jungen Gemeinde Wurzen sowie mit Jugendlichen aus dem Kirchenbezirk des Landkreises. Erst dann kamen die Vertreter der Landespolitik und der Stadt Wurzen als eigentliche Veranstalter und Gastgeber des Familienfestes zu Wort. Während Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen am 1. September seine Begrüßungsworte mit einem Hauch Wahlkampf benetzte, umarmte Gesundheits- und Familienministerin Barbara Klepsch ( CDU) symbolisch herzlich alle Besucher und hieß sie zu „einem ganz besonderen Familientag hier im Stadtpark“ willkommen. Denn, so Klepsch weiter, „die Familie steht für uns im Mittelpunkt und bedeutet Zusammenhalt, Geborgenheit und Vertrauen.“

Babara Klepsch, Michael Kretzschmer und Jörg Röglin als Veranstalter und Gastgeber eröffnen den 22. Familientag in Wurzen Quelle: Frank Schmidt

Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) indes dankte all den Organisatoren und vielen Helfern vor und hinter den Kulissen des Familientages, bevor dieser mit einem dreifachen Gongschlag eröffnet wurde.

Stadt lädt aus gutem Grund in den Stadtpark ein

Warum sich die Stadt Wurzen mit all ihren Gästen in den etwas abgelegenen Stadtpark zurückzog, wusste das Stadtoberhaupt zu erklären. „Die Frage ist durchaus berechtigt, zumal Wurzen innerstädtisch über genügende Flächen für so ein Fest verfügt“, räumte Röglin rückblickend auf den in Wurzen schon veranstalteten Tag der Sachsen und das Landeserntedankfest ein.

Ein Paradies für Kinder, die hier feucht und fröhlich den Familientag zu begehen wissen. Quelle: Frank Schmidt

„Aber der Park repräsentiert genau so wie auch die Stadt mit ihren Türmen ein Stück Wurzener Geschichte. Und deshalb haben wir ein Interesse daran, diesen Park mit so einem Fest den Wurznern und ihren Gästen ein Stück näher zu bringen.“

Tolles Ambiente für ein Festgelände

Angelika Sallat aus Grimma führte ein noch ganz anderes Argument ins Feld. „Dieser Park mit seinem Blätterdach bietet gerade bei diesem Wetter ein ganz tolles Ambiente für Familien. Hier können sich die Besucher mal entspannt im Gras statt auf Betontreppen oder Straßenpflaster niederlassen“, sagte sie. In der Tat bedurfte es dank vieler Schattenspender nur hier und da mal eines Sonnenschirmes. Zudem war das recht bunt gestaltete Festgelände mithilfe eines überall erhältlichen Lageplanes sehr gut überschaubar.

Bühnengäste fühlen sich durch Qualm und Rauch belästigt

Nur die Anordnung der Versorgungsstände ließ besonders im Bühnenbereich Kritik und Ärger der Besucher aufkommen.

Lecker aber auch lästig waren diese kulinarischen Angebote, da sie unmittelbar neben der Bühne Zuschauer unfreiwillig einräucherten. Quelle: Frank Schmidt

Um potenziellen Kunden ganz nah zu sein, waren beispielsweise direkt neben den Bankreihen vor der Bühne Puten und Spanferkel am Grill aufgespießt worden, sodass sich die Zuschauer vom Grillrauch permanent beweihräuchert und damit belästigt fühlten. Auch sehr zum Ärger von Eltern, deren darbietenden Kinder auf der Bühne ebenfalls davon betroffen waren.

Von Frank Schmidt