Ostwalds Farbkegel schillert auf Kreisverkehr in Grimma

Grimma

„Veränderungen sind am Anfang hart, in der Mitte chaotisch und am Ende wunderbar“. Mit diesem trefflichen Zitat des englischen Schriftstellers Robin Sharma fasste Gerda Tschira das Ergebnis zusammen, welches fortan in Grimma auf dem Kreisverkehr zur Umgehungsstraße B107 in Grimma Hohnstädt die Blicke auf sich zieht. Dabei handelt es sich um den Farbkegel von Nobelpreisgeber Wilhelm Ostwald.

Finanziert wurde dieses Projekt von der Gerda und Klaus Tschira Stiftung, die sich für den Erhalt der Ostwald-Gedenkstätte in Großbothen und dessen geistiges Erbe engagiert. Um genau darauf aufmerksam zu machen, so Gerda Tschira, habe die Stiftung den Vorschlag der Stadtverwaltung zur Gestaltung des Kreises am Schwarzen Netto gerne aufgegriffen und umgesetzt.

Sechs Jahre von der Idee bis zur Realisierung

„Dass es aber von der Idee bis zur heutigen Einweihung sechs lange Jahre dauern würde, wer hätte das gedacht“, merkte die Stifterin mit Seitenhieb auf die Bürokratie an. Dennoch freue sie sich über das Ergebnis und dankte allen Beteiligten.

Der Farbkegel auf dem Kreisverkehr an der Umgehungsstraße B107 in Grimma wird offiziell eingeweiht. Quelle: Frank Schmidt

Gleichwohl eine letze Auflage noch nicht erfüllt sei, so der Grimmaer Rathauschef. Denn um Motorradfahrer zu schützen, die übers dieses Ziel hinausschießen könnten, müsse sicherheitshalber noch eine Hecke auf dem Kreisverkehr angepflanzt werden. Es dürft wohl deutschlandweit die erste so begründete Hecke auf einem Verkehrshindernis sein, konnte sich Berger ein Sticheln am Rande der Einweihungszeremonie nicht verkneifen.

Potenzial für neues Wahrzeichen der Stadt

Dennoch gewann Berger dem neuen Hingucker etwas Positives ab. „Früher war Grimma die Stadt des Panzers, heute ist sie die Stadt des Kreisels mit dem Farbkegel“, sagte er und sah darin viel Potenzial für ein neues Wahrzeichen der Stadt.

Von Frank Schmidt