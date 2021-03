Der Frühling lockt hinaus ins Freie. Doch wohin in Zeiten von Corona und Fernweh? Wie wär’s mit einem Besuch des Thielbachtales zwischen Nerchau und Grimma? Bei Schmorditz schlängeln sich Bärenpfad und Bachlauf um die Wette. Ein Naturschauspiel, das mit etwas Phantasie an den Grand Canyon in Arizona erinnert.