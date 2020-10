Fax, Mail oder Onlineformular? Das ist hier die Frage

Regis-Breitigen/Brandis

LVZ-Reporter Ines Alekowa und Olaf Krenz schauten sich stellvertretend in den Städten Brandis und Regis-Breitingen um, was schon geht und was die Zukunftsaussichten sind.

Regis-Breitigen bearbeitet den digitalen Wandel

Ein feines kleines Rathaus steht in Regis-Breitingen. Die Angestellten der Stadtverwaltung um Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) sind täglich damit beschäftigt, die Kommune zu gestalten und am Laufen zu halten. Den Kontakt mit dem Bürger gibt es vor allem direkt in den Dienstzimmern, wobei die Öffnungszeiten mit insgesamt 13 Stunden an zwei Wochentagen nicht gerade üppig sind, sowie telefonisch – wie vor Jahren.

Im Regis-Breitinger Rathaus wird am digitalen Wandel gearbeitet. Quelle: Olaf Krenz

Allerdings hat der E-Mail-Verkehr immer mehr zugenommen, sodass er die Briefe zu einem Großteil verdrängt hat, sagt etwa Danny Heinze vom Bauamt. Doch es hapert an den Online-Möglichkeiten für die Einwohner. Bei einer LVZ-Umfrage dazu in den Rathäusern beantwortete Regis alle fünf Fragen mit Nein. Von einem digitalen Verwaltungsservice ist das Pleißestädtchen – wie eine ganze Reihe von Kommunen im Landkreis – weit entfernt.

Onlinediensteleistungen kommen

„Nur ein paar Monate“, kündigt hingegen der Bürgermeister an. Zetzsche ist seit Ende März im Amt. Mehr Öffentlichkeitsarbeit für Regis-Breitingen und Online-Dienstleistungen gehörten zu seinem Wahlprogramm. „Für den Anfang ist dazu eine neue Homepage der Stadt erforderlich. Zwar hat der Stadtrat das in der Vergangenheit schon ein paar Mal angesprochen, es passierte aber nichts.“ Das soll sich zügig ändern, hat er gleich nach seinem Beginn angeschoben – auch mit Hinweisen von den Verwaltungsmitarbeitern selbst. „Wir waren nicht untätig, aber manches dauert, zudem in der Corona-Zeit.“

Am 15. Oktober wird der Verwaltungsausschuss des Stadtrates das Unternehmen bestimmen, das den neuen kommunalen Internetauftritt erstellt. „Geplant ist, dass bis Jahresende das grobe Layout entsteht“, sagt Heinze, der das Projekt betreut. „Etwa im Frühjahr wollen wir mit der neuen Version online gehen.“

In der Ausschreibung setzte die Kommune klare Prioritäten, erklärt Zetzsche. „Ein modernes Erscheinungsbild, eine automatische Anpassung für die Smartphone-Nutzung, wir wollen selbst im Rathaus aktualisieren können, Angebote für die digitale Verwaltung und ein interner, verschlüsselter Bereich“, zählt der Stadtchef auf. „Das Ganze soll zeitgemäß und unkompliziert zu handhaben sein.“

Ohne Verschlüsselung

Noch sei nicht ganz genau klar, welche Anliegen der Bürger online behandelt werden. „Ich stelle mir da Anträge vor, die mit vergleichsweise wenig Datenschutzauflagen zu regeln sind, also Unverfängliches“, so Jörg Zetzsche, „etwa einen Hund anmelden.“ Für den Beginn ist nichts mit Verschlüsselungen für die Bürger vorgesehen, nichts mit Registrierungen, fügt Danny Heinze hinzu. „Erst mal wollen wir die neue Webseite zum Laufen bringen.“ Danach könne der Bereich natürlich ausgebaut werden.

Die neue Internetseite ermöglicht auch, die Stadtratsarbeit online öffentlich zu machen, meint der Bürgermeister. Dann seien Tagesordnungen, Beschlüsse und Planzeichnungen für Interessenten leichter einzusehen. Dass für die Abgeordneten ganz auf Papier verzichtet werden kann, erwartet er nicht. „Einige bestehen auf ihre Ausdrucke.“

Brandis lebt den digitalen Wandel

Brandis hat aktuell 9624 Einwohner – und wächst gegen den Trend. Es sind vor allem junge Familien, die es in den Speckgürtel von Leipzig zieht. Die Stadt, die sich seit 2014 Innovationskommune nennen darf und seit diesem Jahr über ein schnelles Glasfasernetz verfügt, punktet aber auch mit zunehmend digitalen Angeboten für ihre Einwohner.

„Im Moment können bereits diverse Anmeldungen und Anträge online getätigt werden, von Baumfällung bis Brauchtumsfeuer, von Anmeldung des Hundes bis Kulturförderung, und natürlich auch der Antrag für einen Kita-Platz“, sagt Bürgermeister Arno Jesse. Für die meisten Anliegen allerdings seien so genannte Fachverfahren (IT-Anwendungen zur Bewältigung bestimmter Fachaufgaben) notwendig, die durch Freistaat, KISA (der kommunale IT-Dienstleister in Sachsen) und andere bereitgestellt werden müssten, aber noch nicht voll zur Verfügung stehen, erklärt Jesse. „An verschiedenen Stellen wird intensiv daran gearbeitet.“

Ratsunterlagen online einsehen

Die Stadt bietet ihren Bürgern auf ihrer Website zahlreiche Möglichkeiten der Information. „Im Ratsinformationssystem stellen wir vorab alle Stadtratsunterlagen online“, sagt Jesse. „Darüber hinaus spielt für uns das Beteiligungsportal des Freistaates eine wichtig Rolle. Dort sind nicht nur alles formellen Verfahren der Bauleitplanung hinterlegt, sondern auch unsere weiteren Beteiligungsverfahren – zum letzten Doppelhaushalt haben wir hier eine umfängliche Befragung durchgeführt, auch zum Ratskeller und der dort geplanten Bibliothek. Ebenso setzten wir das Portal bei Themen wie dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept oder für Umfragen ein.“ Hinzu kommt das Portal der Mit-Mach-Stadt. „Dort können Bürger Projekte einstellen und Mitstreiter für diese suchen und finden. Auch der aktuelle Mit-Mach-Fonds findet hier seine Plattform“, so Jesse.

Seit Kurzem Online-Sprechstunden

Seit Kurzem bietet Brandis eine Online-Bürgersprechstunde an – „und sie findet regen Zuspruch“, freut sich der Bürgermeister. Aber im Rathaus setzt man nicht nur auf Digitalisierung. „Wir stellen uns auch für Menschen, die sich analog orientieren, breiter auf“, sagt Jesse. Dazu gehören erweiterte Sprechstunden, das Café Communale, wo Bürger mit dem Bürgermeister ins Gespräch kommen können oder die Einwohnerversammlungen.

Im Brandiser Rathaus wird der digitale Wandel schon gelebt. Quelle: Thomas Kube

Der Brandiser Weg hat Strahlkraft. „In den Bereichen der Teilhabe und des Mitmachens der Bürgerschaft gelten wir für viele als Vorbild“, sagt Jesse nicht ohne Stolz. „Auch die im Zuge der Innovationskommune erarbeitete Prozessplattform“, mit der schnell und einfach Verwaltungsprozesse erhoben und optimiert werden können, „gilt inzwischen für alle sächsischen Kommunen als Referenz.“ Natürlich sei der digitale Wandel durch die Fördermittel für die Innovations- und Open-Government-Kommune unterstützt worden, räumt Jesse ein. Ohne diese wäre er „nicht so schnell und intensiv“ möglich gewesen.

Als Nächstes plant Brandis im Zuge des Kulturhausumbaus in Beucha ein Digitallabor.

Von Olaf Krenz und Ines Alekowa