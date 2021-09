Grimma/Muldental

So einen Auflauf gab es lange nicht bei der KÖG in Kleinbardau. Als hier Anfang Juli zum offiziellen sächsischen Erntestart geblasen wurde, stellte sich Prominenz ein, klickten und surrten die Kameras der Journalisten. Nach den drei Dürrejahren blickten auch die Kleinbardauer Landwirte voller Zuversicht ins neue Erntejahr. „Alle Kulturen hatten sich über das Frühjahr hinweg gut entwickelt“, sagt Tobias Zehrfeld-Scheringer, einer der zwei Geschäftsführer der KÖG Kleinbardau Landwirtschafts GmbH. Inzwischen hat der 25-Mann-Betrieb das Getreide vom Halm – und zeigt sich zufrieden.

Chef des Bauernverbandes: Qualität nicht berauschend

Das ist nicht überall so im Muldental. Zwar liegen die Erträge im guten Durchschnitt, doch nicht selten fehlt es den Getreidekörnern an Gewicht. „Die Qualität ist nicht berauschend“, konstatiert Jürgen Wick, der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes Muldental. Die Bestände hätten sich im Frühjahr besser dargestellt.

Dennoch: Gegenüber den drei Trockenjahren machten die Mähdrescher einen ordentlichen Schnitt auf den Feldern. Beim Winterweizen, der auf etwa 40 Prozent der Böden wachsenden Hauptkultur zwischen Thallwitz und Colditz, wurden Wick zufolge durchschnittlich 76 Doppelzentner je Hektar eingefahren. Aber wie bei der Wintergerste, die im Schnitt 80 Doppelzentner Ertrag brachte, blieb das Gewicht der Körner und damit der Mehlkörper hinter den Erwartungen zurück. Wasser habe es in der Vegetationsphase genug gegeben, so Wick. Fehlende Sonne im Juni könnte aber ein Ausschlag gebender Parameter für das Manko sein.

Preise für Getreide und Raps zogen an

Die Bauern dürften dennoch zufrieden aus dem Getreidejahr gehen, weil die Preise anzogen. Das gilt auch für den Raps, der Wick zufolge Ende Januar noch bei knapp 400 Euro pro Tonne lag und aktuell mit 550 Euro gehandelt wird.

Die KÖG unterhält in Kleinbardau eine eigene Wetterstation. In den ersten acht Monaten des Jahres fielen hier knapp 700 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter. Sonst liege der Durchschnitt bei 550 Liter im gesamten Jahr, verdeutlicht Zehrfeld-Scheringer. Die leichten, sandigen Ackerböden seines Agrarunternehmens kommen aber gut mit Wassermassen zurecht. Sie seien durchlässiger, erklärt der 33-Jährige, der in Halle Agrarwissenschaft studierte und seit 2017 in der Firma arbeitet.

In Kleinbardau ein Dämpfer nur beim Winterweizen

So fuhren die Kleinbardauer Bauern rund 80 Doppelzentner Wintergerste ein, das langjährige Mittel betrage 70, sagt der Geschäftsführer. Über den Erwartungen liegt auch der Winterroggen, der vor allem als Brotgetreide verkauft wird und 83 Doppelzentner je Hektar einbrachte. Die Qualität sei sehr gut.

Beim Winterweizen, der auch auf den KÖG-Feldern als wichtigste Kultur heran wuchs, spricht Zehrfeld-Scheringer jedoch von einem „Dämpfer“. Die knapp 75 Doppelzentner je Hektar lägen zwar über dem langjährigen Mittel, doch die Qualität sei sehr unterschiedlich – „von Getreideweizen bis Futtergetreide“. Der lang ersehnte Regen sei dem Weizen zwar zugute gekommen, „doch es fehlte an Wärme, damit die Pflanze ihr Potenzial entwickeln kann“, erläutert der 33-Jährige. In der ertragsbildenden Phase habe die Sonne gefehlt. Da aber in den letzten trockenen Jahren gerade mal 50 Doppelzentner pro Hektar gedroschen wurden, ist dennoch Aufatmen angesagt.

42 Prozent „Rote Gebiete“ bei der KÖG Kleinbardau

Zehrfeld-Scheringer beschreibt am Beispiel der Wintergerste die Ursachen für die ausgebliebene Spitzenernte. Dank der guten Bedingungen habe sie viele Ähren gebildet, was jedoch zu Kümmerkörnern führte. „Mit einer vierten Stickstoff-Gabe hätten wir das unterbinden können“, erklärt der Landwirt. Die strengeren Düngeregeln standen dem entgegen. In „Roten Gebieten“ dürfen Landwirte nur noch 80 Prozent des eigentlichen Stickstoffbedarfs ausbringen – bei der KÖG liegen 42 Prozent der Felder im roten Sektor.

Noch steht der prächtig gediehene Mais auf dem Halm, sind die Rüben im Boden. Die Ernte verspricht spannend zu werden nach den ergiebigen August-Niederschlägen. Die Nässe der Äcker hat schon mal dazu geführt, dass die KÖG-Landwirte bei der Winterraps-Aussaat in Verzug liegen.

Von Frank Prenzel