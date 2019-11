Grimma: Fehlende Tariflöhne verschärfen Fachkräfte-Problem

Muldental/Grimma

Fachkräfte sind ein rares Gut. Was gleichermaßen für die Industrie wie für das Handwerk gilt. Der Grimmaer Dachdecker Johannes Heine kann davon ein Lied singen. Der 64-Jährige, der mittlerweile das operative Geschäft in die Hände seines Sohnes gelegt hat, ist in der jüngsten Vergangenheit glücklich über jeden Kollegen gewesen, der dem Familienunternehmen die Treue gehalten hat.

Lukrative Aufträge sind Mangelware

„Einige haben uns aufgrund einer Weiterbildung den Rücken gekehrt, andere uns des Geldes wegen verlassen“, so Heine. Eine Schippe bei den Löhnen draufzulegen, sei aber nicht so ohne weiteres möglich. „Lukrative Aufträge sind Mangelware, grundsätzlich sind die Preise für unsere Arbeit noch nicht dort, wo wir sie haben möchten, um unsere Mitarbeiter höher entlohnen zu können. Und Preissteigerungen durchzusetzen, benötigt einen langen Atem“, so der Grimmaer Dachdeckermeister, der zum Teil sogar von Dumpingpreisen in seiner Branche spricht.

Handwerkliche Dienstleistungen sind gefragt

Zwar brumme das Geschäft nach wie vor auch im Dachdeckergewerbe, aber von der Möglichkeit, Tariflöhne zu bezahlen, sei man noch weit entfernt. „Im Zuge der Mindestlohn-Einführung gibt es für uns kaum noch einen Spielraum bezüglich einer differenzierten Bezahlung von ungelernten und gelernten Mitarbeiten, weshalb sich letztere nachvollziehbar nach höheren Einkommensmöglichkeiten umschauen“, so Heine.

Der beklagt zudem eine durchwachsene Arbeitseinstellung unter den Lehrlingen. „Man muss als Ausbildungsbetrieb in diesen Bereich sehr viel Energie investieren.“ Positiv derzeit sei in jedem Fall die anhaltend gute Nachfrage nach handwerklichen Dienstleistungen. Zumindest im privaten Bereich. „Bei unserer Kundschaft auf dem Wirtschaftsbereich spüren wir demgegenüber, dass man sich hinsichtlich der Investitionstätigkeit zunehmend bedeckt hält“, berichtet Heine.

Erste Anzeichen einer schwächelnden Konjunktur

Für den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Landkreis Leipzig/Nordsachsen, Ingo Schöne, sind dies erste Anzeichen einer Abschwächung der Konjunktur. „Rohbau- und Dachdecker-Firmen sind in der Regel jene Branchen, die erste Bremsspuren bei der Auftragslage am ehesten registrieren. Das Ausbaugewerbe bekommt hingegen davon erst mit Verzögerung etwas mit“, so Schöne, für den eine Rezession eine ausgemachte Tatsache ist. „Der Rückschlag wird kommen, denn irgendwann sind die finanziellen Ressourcen erschöpft. Zumal die gute Auftragslage im privaten Bereich nicht unerheblich die Folge der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist, die die Verbraucher in Ermangelung alternativer Geldanlagen zur Investition in ‚Betongold’ zwingt.“

Firmenaufgaben nehmen zu

Neben den sich wandelnden geldpolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen sieht Ingo Schöne eine weitere für das Handwerk bedeutsame Entwicklung, nämlich die der zunehmenden Firmenaufgaben. „Der Prozess des Zurückbleibens der jährlichen Zahl von Betriebs-Neuanmeldungen hinter der der Abmeldungen läuft bereits seit einigen Jahren. Aber er wird sich mit den demografischen Veränderungen weiter beschleunigen und zwangsläufig entsprechende Veränderungen für jene Betriebe mit sich bringen, die sich am Markt behaupten können“, so der Kreishandwerkerschaft-Geschäftsführer.

Von Roger Dietze