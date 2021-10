Grimma/Großbardau

Der fehlende Radweg zwischen Grimma und Großbardau erregt die Gemüter seit zig Jahren. Pedaleure leben gefährlich, wenn an ihnen auf der kurvigen und unübersichtlichen Staatsstraße (S 11) die Autos und Laster vorbei donnern. Auch der Ortschaftsrat von Großbardau drängt auf den Radweg-Bau und verschafft sich in steter Regelmäßigkeit Gehör. Als in Lauterbach im Juni die Ampelanlage in Betrieb ging und Großbardau als Umleitungsstrecke entfiel, nutzte er die Situation und schickte einen Brief an den Leipziger Niederlassungsleiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Antwort macht die Ortschaftsräte aber eher fassungslos, wie zur Sitzung am Dienstag deutlich wurde.

Leipziger Lasuv-Niederlassungsleiter gibt Antwort

Wohl keiner in Großbardau versteht, warum zwischen Grimma und Bad Lausick die letzte Radweg-Lücke noch nicht geschlossen ist. Nun könne ja die Straße und vor allem der Radweg zwischen Grimma und Großbardau endlich in Angriff genommen werden, stichelte der Ortschaftsrat nach dem Wegfall der Lauterbacher Umleitung durchs Dorf.

Lasuv-Niederlassungsleiter Markus Heier gab im Antwortschreiben jedoch zu verstehen, dass die Aufhebung der Verkehrsbeschränkung in Lauterbach „keinerlei Einfluss auf die Realisierbarkeit“ des S-11-Projektes habe. Wie berichtet, verbindet das Landesamt den Ausbau der Staatsstraße zwischen Grimma und Großbardau mit dem Radweg-Bau. Derzeit werde der Feststellungsentwurf mit den notwendigen Umwelt-Fachbeiträgen komplettiert, teilte Heier mit. Das Lasuv werde voraussichtlich Anfang 2022 den Antrag für das Baurechtsverfahren stellen. Heier zufolge dauert dieses Planfeststellungsverfahren dann erfahrungsgemäß mehr als zwei Jahre. Darauf habe seine Behörde ebenso wenig Einfluss wie auf mögliche Rechtsmittel, die gegen den Planfeststellungsbeschluss eingelegt werden könnten.

Antrag auf Planfeststellung verschiebt sich Jahr um Jahr

Wie zäh das Vorhaben voran schreitet, wird auch daran ersichtlich: Ziemlich genau vor zwei Jahren hatte das Lasuv auf LVZ-Anfrage mitgeteilt, den Antrag auf Planfeststellung im ersten Halbjahr 2020 einreichen zu wollen. Jetzt also steht Anfang 2022 als Termin. Damit rücken die Bagger bestenfalls 2024/25 an.

Abgesehen davon zeigen sich die Großbardauer überzeugt, dass Niederlassungsleiter Heier vor Jahren einen Baubeginn für 2018 in Aussicht gestellt hatte. Der verwahrt sich dagegen. Er habe nie Zusagen gemacht, dafür gebe es zu große Unwägbarkeiten. „Ich habe in der Sitzung am 2. November 2015 lediglich Mindestplanungszeiten je Planungsphase genannt.“ Eine Stadtratssitzung zum Thema im Jahr 2016 sei ihm nicht bekannt. „Bitte unterlassen Sie daher diese verfälschende, unbestätigte und wiederholte Unterstellung“, lässt er den Ortschaftsrat wissen.

Ortschaftsrat: „Das Lasuv veralbert uns seit Jahren“

Dennoch: Stadt- und Ortschaftsrat Siegmund Jahn will sich erinnern, dass es eine Sitzung des Technischen Ausschusses war und Heier den Baubeginn des Radweges für 2018 in Aussicht stellte. „Das Protokoll müssten wir noch einmal heraus suchen.“ Das Lasuv „veralbert uns seit Jahren“, ist Jahn überzeugt. Seit fast drei Jahrzehnten fordere die Gemeinde Großbardau und später die Stadt Grimma diesen Radweg, dazu seien „zig Runden“ gedreht worden. Jahn denkt dabei auch an das gewachsene Evangelische Schulzentrum Muldental, das in Großbardau Grundschüler bis Gymnasiasten unterm Dach vereint – nicht wenige nutzen ihr Fahrrad. Seiner Ansicht nach könnte neben der jetzigen Straße ohne Mühe ein Weg für Pedaleure gebaut werden.

Fahrrad-Demo mit dem Schulzentrum im Kalkül

Der erste Schriftverkehr sei von 2008, sagte Stadt- und Ortschaftsrat Andreas Wittig. Ihm ist schleierhaft, dass für den touristischen Radweg von Grimma über Großbothen und Glasten nach Bad Lausick Geld zur Verfügung steht, aber so ein wichtiges, etwa 2,5 Kilometer langes Stück an der viel befahrenen Staatsstraße nicht voran kommt. Die Leiterin des Grimmaer Stadtentwicklungsamtes, Janine Wolff, stellt sich auf die Seite der Ortschaftsräte: „Man könnte den Radweg aus der Planung auch auskoppeln.“

Der Ortschaftsrat will weiter Druck machen. So steht im Raum, sich mit handfesten Fakten ans zuständige Ministerium in Dresden zu wenden. Auch eine Fahrrad-Demo mit dem Schulzentrum wird ins Kalkül gezogen. Mit der Schule sei man sich einig, „wir können aber noch keinen Termin nennen“, so Wittig. Dann sollen Radfahrerinnen und Radfahrer von Grimma und Großbardau aus starten und sich in der Mitte der Strecke zum Protest vereinen.

Von Frank Prenzel