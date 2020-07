Colditz/Zschetzsch

Bei Erntearbeiten ist am Freitag im Colditzer Ortsteil Zschetzsch ein Feld in Brand geraten. Rauchschwaden zogen über die B 107 zwischen Colditz und Schönbach. Die Feuerwehr war schnell am Brandort und konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern.

Die Ursache ist derzeit noch unklar.

Von LVZ