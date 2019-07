Ein großflächiger Feldbrand hält am Montag die Feuerwehren mehrerer Kommunen im Muldental in Atem. An der B 107 zwischen Grimma und Großbothen brennt ein bereits geerntetes Feld. Die Flammen drohen auf bewohnte Grundstücke am Ortsrand von Großbothen und ein angrenzendes Waldstück überzugreifen.