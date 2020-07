Ferien: Keine Pause im Beruflichen Schulzentrum von Grimma

Grimma

Seit März ist auch das Berufliche Schulzentrum Grimma mit seinen vier Schularten im Ausnahmezustand. Bei allen Herausforderungen durch die Pandemie – Schulleiter Jens Schmidt ist froh, dass es bislang weder unter Schülern noch unter Lehrern einen Corona- oder Quarantäne-Fall gegeben hat. Insofern blieb er von Personalausfällen verschont, auch die zur Risikogruppe zählenden Pädagogen hielten seinen Worten zufolge zur Stange.

Feierliche Zeugnisausgabe für die Absolventen

Unabhängig von den Lehrlingen der dualen Ausbildung verlassen in diesen Tagen 81 berufliche Gymnasiasten sowie im Bereich Sozialwesen 23 Berufs- und 35 Fachschüler das Bildungszentrum. Die feierliche Zeugnisausgabe in der imposanten Aula der Roten Schule muss sich dabei den Hygienevorschriften beugen. Pro Absolvent sind nur zwei Begleitpersonen erlaubt, statt im gesamten Jahrgang versammelt man sich zur Übergabe der Abschlussnoten kursweise. Schulleiter Schmidt ist es aber wichtig, dass es trotz Coronas eine würdige Zeremonie gibt und die Besten der Jahrgangsstufen gebührend geehrt werden. Die Gymnasiasten, die nach 13 Jahren ihr Abitur in der Tasche haben, veranstalten am 10. Juli sogar einen Abi-Ball in der Muldentalhalle – privat organisiert. Wenige Stunde zuvor erhalten sie ihre Zeugnisse.

Sommerunterricht in Grimma in den Ferien

In den Sommerferien wird im Beruflichen Schulzentrum diesmal keine Ruhe einziehen. Die Bildungsstätte greift den Vorschlag des Bildungsministeriums auf, so dass Schüler des Beruflichen Gymnasiums in der ersten und fünften Ferienwoche am freiwilligen Sommerunterricht teilnehmen können. „Das dient der Festigung und Nachbearbeitung des Stoffes“, erläutert Schmidt, der einem 60-köpfigen Kollegium vorsteht. Nach ersten Rückmeldungen unter den Schülern sei das Interesse gerade in den Hauptfächern überwältigend. Der 52-Jährige kann sich auch auf seine engagierten Lehrer verlassen. Manche hätten sogar ihre Urlaubsplanung zurück gestellt, um Sommerunterricht zu geben.

Das Stammhaus des Beruflichen Schulzentrums Grimma befindet sich in der Karl-Marx-Straße. Quelle: Frank Prenzel

Der Lockdown stellte auch das Berufliche Schulzentrum Grimma mit seinen drei Standorten vor eine völlig neue Situation. Die etwa 400 Schüler der Vollzeitklassen (Gymnasium sowie Berufsfachschule und Fachschule für Sozialwesen) mussten wie überall ins Homeschooling wechseln. Nachdem der Landkreis Leipzig als Schulträger den Zugang zur Plattform „ Microsoft Teams“ eröffnete, arbeiteten laut Schmidt viele Pädagogen mit Video-Chats. „Das lief gut.“ Vereinzelt sei allerdings ein schlechter Internet-Zugang ein Problem gewesen.

Mit den Abschlussklassen beginnend, startete Ende April auch wieder Unterricht im Schulhaus. Die nach und nach eintreffenden Klassen wurden halbiert und lernen den Stoff seitdem wochenweise im Präsenzunterricht und zu Hause. Allerdings blieben einige Praktika auf der Strecke.

Manche Betriebe brauchten Lehrlinge im Lockdown

Noch komplizierter gestaltet(e) sich die duale Berufsausbildung, wo im Normalfall zwei Wochen Theorie mit vier Wochen Praxis wechseln. „Viele Betriebe waren während des Lockdowns auf ihre Lehrlinge angewiesen“, schildert Schmidt ein Beispiel. Die Azubis fuhren also jeden Tag zur Arbeit und mussten den Lernstoff in der Freizeit bewältigen. Andere Firmen wiederum schickten ihre Lehrlinge gleich ganz nach Hause, die deshalb genügend Zeit für ihre Theorie-Aufgaben besaßen. „Im Mai kehrte das letzte Ausbildungsjahr zurück“, so Schmidt. In Grimma werden etwa 650 Schüler in fünf Hauptberufszweigen unterrichtet. Auch hier mussten die Klassen wegen der Corona-Vorschriften halbiert werden.

Schulleiter sorgt sich um nachfolgende Jahrgänge

Die Abschlussjahrgänge sind Schmidt zufolge noch recht normal durch die Krise gekommen, denn mit dem Lockdown begann gerade die Prüfungsvorbereitung. Die Ergebnisse beim Abitur seien auf ähnlichem Niveau wie im vorigen Jahr, weiß der Schulleiter. Er sorgt sich eher um die anderen beiden Jahrgänge im Haus, die ein Schulhalbjahr unter Corona-Bedingungen lernen mussten. „Wer erfassen derzeit, wo es Lern-Defizite und Unterstützungsbedarf gibt.“

Der 52-Jährige weiß, das Homeschooling den Unterricht im Klassenraum nicht ersetzen kann. „Die Tiefe fehlt.“ Und für Experimente in Physik, Chemie und Biologie ist das Schulzentrum bestens mit Fachkabinetten und Laboren ausgestattet. „Die Schule ist nicht nur da, um Wissen zu vermitteln“, lenkt Schmidt die Aufmerksamkeit auf einen wichtigen Aspekt. „Sie ist auch ein Ort der Interaktion.“

