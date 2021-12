Festtagsbraten auf Rädern: Podelwitzer Gastwirt trotzt Corona mit dem Gänsetaxi

Colditz/Podelwitz

Ein Hauch Schlaraffenland mitten in der Pandemie: In und um Colditz fliegen einem zwar keine gebratenen Tauben ins Maul. Aber fast. Immerhin liefert der Wirt vom Podelwitzer „Schlossgewölbe“ seinen Festtagsbraten frei Haus. Ob nach Grimma, Nerchau oder eben Colditz – noch bis Ende des Jahres rückt das „Gänsetaxi“ mit der heißen Ware aus.

Die Köchin kocht nicht nur selbst – sie kutscht die Speisen auch eigenhändig von A nach B. Michaela Huhn ist eine der Taxifahrerinnen. Die heißt wirklich so, hat aber eher Gänse dabei: Gänsekeule, Gänsebrust, ganze Gänse. Alles klassisch mit Klößen und Rotkraut. Wer will, bekomme das Ganze auch mit Rosenkohl oder Kartoffeln. Außerdem sei Entenbrust verfügbar.

20 Essen pro Stopp möglich

Da sage nochmal jemand, der ländliche Raum sei abgehängt: Erst das Bäckermobil, dann der Rufbus, jetzt das Gänsetaxi. Bis zu 20 Essen passen pro Lieferung ins Auto, versichert Wirt Ronald Till. Seit 11.11. beliefere er seine Kundschaft im Umkreis von 25 Kilometern. Wer aber denke, er verdiene sich mit der goldbraunen Fracht ein goldenes Näschen, der irre ganz gewaltig.

Zwar wird das Gänsetaxi sehr gut angenommen, doch kämpft der umtriebige Gastronom schlicht ums Überleben. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und sind auf staatliche Hilfe angewiesen“, sagt der 43-Jährige. Im vorigen Jahr habe er Überbrückungsgeld bekommen, wenn auch zeitlich versetzt. Er hofft, dass es auch diesmal fließt.

Weihnachtsfeiern komplett storniert

Von Mitte Mai bis Mitte November hatten Restaurant und Freisitz regulär geöffnet. Der Sommer sei gut gelaufen, man habe gespürt, die Leute wollten raus. Als 2G in Kraft trat, brach der Umsatz regelrecht ein. Den Ausfall im Dezember beziffert der Gastronom auf 70 Prozent. „Sämtliche Weihnachts-, Firmen und Familienfeiern sind storniert.“

Was den Pächter des Wasserschlosses Podelwitz besonders schmerze – sein sonst so beliebter Weihnachtsmarkt musste wiederholt ins Wasser fallen. Weil die Pension geschlossen sei, fehlten ihm zudem die Übernachtungsgäste. Ronald Till jammert nicht. Er kämpft. Öffnet sein Restaurant zumindest an den Wochenenden, wenn auch nur bis 20 Uhr.

Mitarbeiter halten die Treue

Till, der im nahen Colditz zudem das Weinhaus betreibt, hat 30 Beschäftigte. Zwar seien die derzeit in Kurzarbeit, hielten aber fest zur Stange, wie der Chef betont. „Wir stellen in der Krise sogar noch neue Leute ein und haben mit Leonie Busch auch einen Lehrling.“ Er selbst lebe von Rücklagen, da die staatliche Hilfe nur die Betriebskosten decken helfe.

In diesem Zusammenhang begrüßt Ronald Till die in Sachsen angeschobene Debatte zum Unternehmergeld. „Wir müssen ja auch von irgendwas leben und unsere Versicherungen bezahlen“, sagt der Wirt und glaubt im Sinne vieler seiner Berufskollegen zu sprechen. Es gebe genügend Soloselbstständige, die gänzlich in der Luft hingen.

Kundschaft im Wein-Großhandel halbiert

Wenn Michaela Huhn, aber auch Kerstin Till und Carolin Mehrländer in diesen Tagen mit dem Gänsetaxi auf Tour seien, gehe es also nicht um die goldene Gans. Vielmehr darum, das Minus nicht zu fett werden zu lassen. Schließlich habe sich auch die sachsenweite Kundschaft seines Colditzer Wein-Großhandels seit Corona halbiert.

Immerhin: Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sei die Gaststätte bereits gut gebucht, freut sich der Wirt: „Daran sieht man auch, dass immer mehr Leute genesen beziehungsweise geimpft sind.“ Und für Ungeimpfte sowie all jene, die lieber zu Hause genießen möchten, stehe ja das Gänsetaxi bereit.

