Grimma

Ein Feuer ist in der Nacht zu Mittwoch an einem Mehrfamilienhaus in Grimma ausgebrochen. Ein Unbekannter hatte eine vor dem Haus stehende Sitzgruppe und eine Holzkiste angezündet, wodurch diese lichterloh zu brennen begannen und die Flammen auf das Haus überzugreifen drohten.

Freiwilligen Feuerwehr Grimma löschte den Brand

Polizisten konnten die Flammen eindämmen, mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma den Brand endgültig löschen und so größeren Schaden verhindern. Dennoch war die Fassade in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Glücklicherweise erlitt keiner der Bewohner größere gesundheitliche Probleme, obwohl das Feuer und auch der Rauch großes Gefahrenpotenzial bargen. Das Haus wurde in der Nacht sofort evakuiert. Die Leipziger Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.

Von LVZ/gap