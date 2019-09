Feuer in Grimmaer Mehrfamilienhaus gelegt

Grimma

In einem Mehrfamilienhaus in Grimma ist in den Morgenstunden des Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein unbekannter Täter im Erdgeschoss des in der Colditzer Straße befindlichen Hauses ein Feuer auf der Treppe zum 1. Obergeschoss gelegt. Im Haus befindliche Hunde schlugen an und weckten die Bewohner, so dass das Feuer durch sie selbstständig gelöscht werden konnte.

Dabei wurde eine Frau (39) leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt wegen einem Versuch der schweren Brandstiftung.

Von LVZ