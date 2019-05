Grimma

Mit einer ganz perfiden Form der Brandstiftung sahen sich die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr in Grimma und die Polizei in der Nacht zum Montag konfrontiert. Gegen 2.15 Uhr haben unbekannte Täter im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Colditzer Straße Feuer gelegt. Die Brandstifter nahmen damit billigend in Kauf, dass den Bewohnern der Fluchtweg abgeschnitten wird.

Fünf Erwachsene und drei Kinder werden evakuiert

Betroffen waren drei Familien, darunter fünf Erwachsene und drei Kinder. Einer der Bewohner hatte rechtzeitig Qualm wahrgenommen und konnte relativ rasch die Quelle dafür ausfindig machen und Alarm schlagen. Wie Michael Grimm von der Feuerwehr vor Ort bestätigte, haben der oder die Täter Zeitungspapier zusammengeknüllt in die hölzerne Wandtäfelung geklemmt und angezündet.

Die Polizei versucht noch in der Nacht den Brandstiftern mit Suchhunden auf die Spur zu kommen. Quelle: Frank Schmidt

Den Bewohnern ist es gelungen, aus eigener Kraft den Flammen den Garaus zu machen, sodass die rasch eingetroffene Feuerwehr nicht aktiv eingreifen musste. Allerdings übernahm sie eine Nachkontrolle, um möglichen Glutnestern auf die Schliche zu kommen.

Versuchter Totschlag

Die inzwischen evakuierten Hausbewohner blieben alle unverletzt. Von der Polizei, die von „versuchtem Totschlag“ sprach, wurde sofort eine Hundestaffel angefordert, um frische Spuren aufspüren zu können. Das Ergebnis dazu ist aber noch nicht bekannt.

Von Frank Schmidt