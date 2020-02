Grimma

Das Licht im Feuerwehrgerätehaus Grimma scheint gar nicht mehr auszugehen. Soll heißen, dass in Woche acht des Jahres 2020 die Kameraden einfach keine Pause bekommen.

Das Licht im Grimmaer Gerätehaus scheint gar nicht mehr auszugehen. Quelle: Frank Schmidt

Denn auch am Donnerstag sind kurz nach sechs Uhr gut ein Dutzend Retter in der Not zum Blaulichteinsatz gerufen worden. Dieses Mal handelte es sich „nur“ um eine Ölspur, die sich durch halb Grimma zog. Was jedoch nicht ganz ungefährlich war, da sich die Behinderung durch den morgendlichen Berufsverkehres zog.

Bus hinterlässt schmierige Visitenkarte

Ein Regionalbus, so war schnell der Verursacher ausgemacht, hatte seine schmierige Visitenkarte vom Nicolaiplatz über die Oettlerstraße, den Wallgraben und die Leipziger Straße bis zum Busbahnhof am Oberen Bahnhof hinterlassen.

Am Busbahnhof am Oberen Bahnhof endete der Blaulichteinsatz, der die Grimmaer Floriansjünger an die Besen gerufen hatte. Quelle: Frank Schmidt

Offenkundig, so Feuerwehrpressesprecher Thomas Knoblich, war der Tankdeckel an dem betroffenen und bekannten Bus entweder defekt oder nicht richtig verschlossen. „Denn der Austritt von Dieselkraftstoff war vor allem in Kurvenbereichen festzustellen, wo der Tank gewissermaßen überschwappte“, mutmaßte Knoblich.

Dieses Mal nur eine Lappalie

In Gänze nur eine Lappalie, gemessen an dem dramatischen Wohnungsbrand in Grimma Süd und dem Gebäudebrand in Prösitz bei Mutzschen, die die Floriansjünger in dieser Woche schon löschen mussten.

Von Frank Schmidt