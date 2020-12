Feuerwehr überrascht Pflegekräfte in Borna und Grimma mit Präsentkörben

Borna/Grimma

Kleine Geschenke sind nie verkehrt, um jemandem eine Freude zu bereiten oder um „Danke“ zu sagen. Gerade in Zeiten wie diesen. Mit einer Überraschung ist daher der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig, David Zühlke, am Sonnabend vor dem Sana-Klinikum Borna und den Muldentalkliniken in Grimma vorgefahren und hat die Pflegekräfte mit Präsentkörben beschenkt.

Feuerwehrchef: Geste der Wertschätzung

„Es ist eine Geste der Wertschätzung und ein Zeichen der Anerkennung für die aufopferungsvolle Arbeit auf den Stationen, speziell vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie“ sagte Zühlke, der sich im Namen seiner Kameraden des Kreisfeuerwehrverbandes beim gesamten Personal bedanken möchte. Gemeinsam mit Landrat Henry Graichen ( CDU) und Kreisbrandmeister Nils Adam übergab er an beiden Kliniken gleich mehrere gut gefüllte Präsentkörbe – stellvertretend für alle Pflegekräfte in Borna an den Ärztlichen Direktor Andreas Klamann und Pflegedienstleiterin Silke Lebus sowie in Grimma an Geschäftsführer Mike Schuffenhauer.

„Wir wollen damit nicht nur unsere Wertschätzung ausdrücken, sondern auch gleichzeitig Mut machen“, betonte Zühlke. Denn die Mitarbeiter der Kliniken seien derzeit nicht nur kompetente Pflegende. Sie seien darüber hinaus in diesen schwierigen Monaten auch Alltagsbegleiter, Seelsorger und Krisenmanager. „Und Klatschen reicht längst nicht mehr“, betonte Zühlke.

50 Covid-Patienten werden in Borna derzeit behandelt

Laut Klamann würden derzeit rund 50 Menschen auf den Covid-Stationen in Borna behandelt – und um ihr Leben kämpfen. „Die gesamte Situation ist für uns alle sehr schwierig und mit einem erheblichen Aufwand verbunden“, machte er deutlich. Allerdings nehmen er und Silke Lebus tatsächlich ein Umdenken in der Gesellschaft wahr, was die Wertschätzung und Dankbarkeit betrifft. „Ob auf den Stationen, im OP oder in der Notaufnahme – der Arbeitsalltag ist jetzt besonders lang und intensiv“, sagen beide. Um so größer sei die Freude, dass die Kollegen gerade jetzt „viel Anerkennung auch aus der Bevölkerung bekommen“.

Überraschung für die Pflegekräfte der Covid-Stationen in Borna: Für sie gibt es große Präsentkörbe. Quelle: Julia Tonne

Landrat Graichen wünscht sich wie wohl alle derzeit, dass „wir die Pandemie schnellstmöglich in den Griff bekommen und dass so viele Menschen wie möglich das unbeschadet überstehen“. Sein großer Dank gelte allen, die sich um die Betreuung, die Versorgung und die Pflege von Corona-Patienten kümmern.

Station mit Präsentkörben auch in Grimma

Vorm Gebäude der Muldentalkliniken in Grimma wurden Zühlke, Adam und Graichen von Geschäftsführer Mike Schuffenhauer begrüßt. Für die Pflegekräfte gab es Körbe voll gefüllt mit Süßigkeiten, Obst, Säften und Nudeln.

Drei große Präsentkörbe für die Mitarbeiter der Muldentalkliniken –überreicht in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Der Klinikchef machte auf die prekäre Situation in den Krankenhäusern in Grimma und Wurzen aufmerksam. „Unsere Personalsituation ist angespannt, da leider auch viele Mitarbeiter infiziert sind beziehungsweise positiv getestet wurden. Die Betreuung der Corona-Erkrankten, die bei uns zwischen 77 und 93 Jahre alt sind, bedarf eines deutlich größeren Aufwandes. Zumal sich mein Klinikpersonal natürlich auch selber vor Ansteckungen schützen muss.“

Muldentalkliniken erwarten Ansturm über Weihnachten

Schuffenhauer erwartet einen noch stärkeren Patienten-Ansturm, da über die Weihnachtszeit viele private Arztpraxen geschlossen sind. „Um den medizinischen Versorgungsauftrag erfüllen zu können, gab es jetzt Absprachen und letztlich die Zustimmung durch den Betriebsrat, dass wir Zwölf-Stunden-Schichten durchführen können.“ Die drei Präsentkörbe vom Kreisfeuerwehrverband seien ein symbolischer Dankesgruß an alle Ärzte, Schwestern und das gesamte Klinik-Personal in diesen angespannten Zeiten.

Von Julia Tonne und Thomas Kube