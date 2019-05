Colditz

Erneut ist das alte Bahnhofsgebäude in Colditz Ziel von mutmaßlichen Brandstiftern geworden. Deshalb sind am Mittwochabend gegen 21 Uhr gut zwei Dutzend Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Colditz und Schönbach an die Schläuche gerufen worden, um brennenden Müll und Unrat im Keller des Bahnhofsgebäudes zu löschen.

Flammen und Qualm in Colditz schnell eingedämmt

Da sich der Brandherd auf der Rückseite des Gebäudes in einem nach außen führenden Kellerschacht befand, gelang es den Feuerwehrleuten rasch, die noch kleinen Flammen und die geringe Rauchentwicklung einzudämmen.

Dennoch zog sich der Einsatz über eine Stunde hin, da der gesamte Kellerbereich des Bahnhofsgebäudes von der Feuerwehr auf weitere Brandherde kontrolliert wurde, erklärte Einsatzleiter Steffen Schmidt. Nachdem diesbezüglich Entwarnung gegeben werden konnte, wurden der Kellerschacht mit Warnband gesichert und die Schläuche eingerollt.

Einsatzkräfte vermuten wieder Brandstiftung in Colditz

Die Einsatzkräfte machten einmal mehr keinen Hehl daraus, dass es sich wieder nur um Brandstiftung gehandelt haben könne, die aber am Ende glimpflich abging. Die Polizei ermittelt.

