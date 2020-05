Feuerwehren im Muldental rüsten mit Tanklöschfahrzeugen auf

Muldental

Ein großflächiger Feldbrand an der B 107 zwischen Grimma und Großbothen hielt am 1. Juli des vergangenen Jahres die Feuerwehren aus mehreren Kommunen des Muldentals und sogar aus dem benachbarten Mittelsachsen in Atem. Ein Szenario, das sich jederzeit wiederholen kann, deutet sich doch das dritte niederschlagsarme Jahr hintereinander an. Und dies wiederum hat zur Folge, dass die eh schon knappen Wasserreserven weiter schrumpfen.

Im bebauten Bereich liefern Hydranten Wasser

Eine Entwicklung, die auch der Colditzer Stadtwehrleiter Steffen Schmidt aufmerksam verfolgt. „Während wir im bebauten Bereich mit den vorhandenen Hydranten in aller Regel keine Probleme mit der Wasserversorgung haben, hat sich die Situation im Forst und in der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren sukzessive verschlechtert. Und entsprechend müssen bei Großbränden wie jenem bei Großbothen viele Wehren mit Löschwasserkapazitäten herangeführt werden“, beschreibt Schmidt die Situation.

Teiche und Weiher sind teilweise ausgetrocknet

Viele der früher als potenzielle Löschwasserentnahmestellen geeigneten Teiche und Weiher führten nach den beiden extrem trockenen Jahren Niedrigwasser oder seien sogar gänzlich ausgetrocknet. „Im eh schon wasserarmen Colditzer Forst hat sich die Situationen zusätzlich verschärft“, so Schmidt, der die Probleme nur in Ansätzen als gelöst einschätzt. „Die Wehren haben ihren Bestand an wasserführenden Fahrzeugen aufgestockt, und ich persönlich kenne im Landkreis keine kommunale Feuerwehr, die nicht in dieser Hinsicht bereits reagiert hätte oder diesbezüglich auf dem Weg ist“, so der Colditzer Chef-Floriansjünger, der in seiner Wehr Ende des Jahres ein neues, 5000 Liter fassendes Tanklöschfahrzeug erwartet.

Aufrüstung mit Löschfahrzeugen löst Probleme nicht vollständig

Doch diese gemeinsam von Kommunen und den Feuerwehren vorangetriebene Technikaufrüstung bilde nur einen Aspekt der Problemlösung. Auch Forst- und die Landwirtschaft seien gefordert. „Während der Waldumbau mehr Zeit benötigt, kann die Landwirtschaft zeitnaher reagieren“, ist Schmidt überzeugt. Es sei zwar in der jüngeren Vergangenheit seitens der Landwirte einiges getan worden, aber nach seinem Dafürhalten nicht genug.

So könnten vermehrt Grünstreifen zwischen den Getreidekulturen angelegt werden, um entstehende Brände lokal zu halten, und auch hinsichtlich der präventiven Bereitstellung von Löschwasser während der Ernte sei noch Luft nach oben. „Mir ist aber auch vollauf bewusst, dass die personellen Kapazitäten, die die Landwirtschaft zu DDR-Zeiten in dieser Hinsicht hatte, heute nicht mehr vorhanden sind“, so der Colditzer. „Wir können als Feuerwehr mit Unterstützung der Kommunen nur taktisch reagieren, die nötigen kostenintensiven Maßnahmen müssen von der Politik ergriffen werden“, so Steffen Schmidt.

Kreisbrandmeister fordert Diskussion im Landkreis

Auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes ist der Meinung, dass noch mehr getan werden kann und auch muss. „Ich plädiere dafür, dass sich alle Beteiligten inklusive des Landratsamtes, mit dem die Alarm- und Ausrückpläne der Kommunen abgestimmt werden, an einen Tisch setzen, um das Thema zu diskutieren“, so David Zühlke. In der Landwirtschaft gebe es sicherlich noch Optimierungsbedarf, im konkreten Fall des vorjährigen Brandes an der B 107 hätten die Zahnräder aber sehr gut ineinander gegriffen. „Die Agrargenossenschaft war mit im Boot und hat unsere Wehren mit Löschwasser versorgt“, so Zühlke, der in Anbetracht der anhaltenden Trockenheit die Mitbürger wiederholt zu höchster Aufmerksamkeit anhält und zugleich an den gesunden Menschenverstand appelliert. „Jede achtlos in die Landschaft oder aus dem Autofenster geworfene glimmende Zigarettenkippe kann einen Großbrand auslösen.“

Von Roger Dietze