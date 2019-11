Feuriger Auftakt zum Grimmaer Weihnachtsmarkt

Grimma

Zum Auftakt des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Grimma wird’s feurig. Nachdem die vom Weihnachtsmann und dem Spielmannszug Mutzschen begleiteten Lampion-Kinder, die sich am Freitag um 17.30 Uhr an der Hängebrücke treffen, zum Markt marschiert sind und Oberbürgermeister Matthias Berger am Fuße des Rathauses punkt 18 Uhr auf den Knopf für die Illumination gedrückt hat, wartet eine Feuershow auf die Besucher. Die Beherrscher der heißen Urgewalt nennen sich „Verzauberer“ und kommen aus Dresden. Der erste Abend wird zudem mit einer Opening-Party in „Oma Helgas Almhütte“ gewürzt.

Seit vier Jahren Organisation in städtischer Hand

Bereits das vierte Jahr liegt der Grimmaer Weihnachtsmarkt in städtischer Hand. Marktmeister Frank Schütz und Veranstaltungsorganisatorin Natalie Rieche ziehen seit Monaten die Strippen für das 17-tägige „Fest der Sinne“ vom 29. November bis 15. Dezember. Erneut warten 38 Verkaufsstände und Hütten auf die Besucher, „für mehr reicht der Platz nicht aus“, weiß Rieche. Mittlerweile sei die Stadt in der profitablen Lage, unter den Händlern und Gastronomen auswählen zu können.

Gastronomen öffnen länger als bis 19 Uhr

Das weihnachtliche Treiben rund um die 13 Meter hohe Colorado-Tanne beginnt jeden Tag um 11 Uhr, damit die Besucher auch schon Mittags von der kulinarischen Vielfalt kosten können. Bis 19 Uhr hält der Markt seine Pforten geöffnet, wobei die Gastronomen, die etwa zwei Drittel aller Händler stellen, bis maximal 22 Uhr Speisen und Getränke verkaufen dürfen. Diese Öffnungszeit habe sich bewährt, sagt Schütz.

Blick auf den Grimmaer Weihnachtsmarkt 2018. Quelle: Frank Schmidt

Ebenfalls bis 22 Uhr lädt die beheizte Almhütte ein, die am Nikolaustag und am 13. Dezember erneut mit abendlichen Partys aufwartet. Täglich sind hier von 14.30 bis 17.30 Uhr die Kinder in der glitzernden Wichtelwerkstatt von Haraldino willkommen, können – je nach Angebot – basteln, backen oder singen.

9000 Euro aus Grimmas Haushalt

9000 Euro lässt sich die Kommune den Budenzauber kosten. Standgebühren und Spenden sind weitere Einnahmequellen. „Allein das Bühnenprogramm schluckt fast das gesamte städtische Budget“, erläutert der Marktmeister. Jeden Nachmittag wird die Bühne bespielt. Für das bunte Allerlei sorgen Kindereinrichtungen und Vereine ebenso wie professionelle Künstler. So tritt am 1. Dezember um 18 Uhr der Leipzig Gospel Choir auf, am 7. Dezember um 18 Uhr das Orchester Liebertwolkwitz, und am 14. Dezember sind um 15 Uhr die Kemmlitzer Musikanten zu Gast.

Programm zum Weihnachtsmarkt Das Programm für den Grimmaer Weihnachtsmarkt vom 29. November bis 15. Dezember ist erschienen. Das 16-seitige Heft liegt kostenfrei zum Mitnehmen in der Tourist-Information am Markt 23 sowie in verschiedenen Geschäften und in den Bürgerbüros aus. Informationen, Tipps und über 100 Termine wie die Feuershow-Eröffnung am 29. November, die Weihnachtsmann-Sprechstunden und die tägliche Wichtelwerkstatt sind in der Broschüre zusammengefasst, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Programmheft steht auch im Internet unter www.grimma.de/weihnachtsmarkt zur Verfügung.

Organisatoren feilen weiter am Flair

Wichtig ist dem Organisations-Duo, immer weiter am heimeligen Flair des Grimmaer Adventsmarktes zu feilen. Dazu gehören ein einheitliches Bild und das Lichtkonzept. Dank Sponsoren können in diesem Jahr Stadthaus- und Rathausfenster erstmals mit Schwibbögen geschmückt werden. Beim vorjährigen Ranking der Zeitschrift „ Super Illu“, die Sachsens schönste Weihnachtsmärkte suchte, landete Grimma auf dem neuen Platz. „Wir können uns mit Leipzig und Seiffen messen, das freut uns sehr“, strahlt Rieche über beide Wangen.

Leuchtreklame für Grimmas Weihnachtsmarkt. Quelle: Frank Schmidt

Einer der diesjährigen Höhepunkte dürfte am zweiten Advent wieder die Stollenprämierung sein. Bis zum 6. Dezember können private wie professionelle Bäcker ihren Laib einreichen, den am 8. Dezember ab 15 Uhr Schauspieler Thorsten Wolf, Radiomoderatorin Katja Möckel und OB Matthias Berger auf die Zunge nehmen. Der Verkauf des leckeren Gebäcks im Anschluss kommt dieses Mal der Grimmaer Kita „Zwergenland“ zugute. An zweiten Wochenende bieten im Rathaus-Foyer auch Kunsthandwerker ihre Waren feil. Und vom 13. bis 15. Dezember flankiert eine Modelleisenbahn-Ausstellung im Rathaussaal den Christkindelmarkt. Übrigens: Am ersten und dritten Advent ist verkaufsoffener Sonntag in Grimma.

Von Frank Prenzel