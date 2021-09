Colditz

„Wenn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit damals binnen Tagen geschleift werden konnten, wie sicher können wir uns heute sein?“ Das schreibt Ralf Schenk, Rezensent der Berliner Zeitung, über „Zustand und Gelände“. Der preisgekrönte Film von Ute Adamczewski beschäftigt sich mit den frühen Konzentrationslagern (KZ) der Nazis. Am Freitag, 17 Uhr, wird er im alten Theatersaal auf Schloss Colditz gezeigt.

Schloss Colditz thront hoch über der Stadt. Quelle: Jürgen-Michael Schulter / www.dresden-foto.de

Colditz galt als eines der ersten KZ in Sachsen. Der ehemalige Beuchaer Werner Billwitz (81) erinnert an mehr als 2300 Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und weitere „Volksschädlinge“, die von März 1933 bis August 1934 im Schutzhaftlager Colditz gequält wurden. Sein Großvater Otto sowie sein Onkel Walter, beide KPD-Mitglieder, saßen einst in dem berüchtigten Lager ein.

Zuchthäuser platzten aus allen Nähten

Es war die Zeit, als Hitler an die Macht gekommen war: „Der Reichstag brannte und die Wahlen standen bevor – Tausende wurden verhaftet. Die Zuchthäuser platzten aus allen Nähten. Kasernen, Fabriken und Sturmlokale dienten als frühe KZ“, sagt Billwitz und verweist auf einstige Geschehnisse in Albrechtshain: „Im dortigen Gasthof wurden 18 Personen schwer misshandelt. Acht von ihnen kamen ins KZ Colditz.“

Der Schriftsteller Bruno Apitz, Autor des Buches „Nackt unter Wölfen“, saß einst im KZ Colditz ein. Quelle: Gerti Krabbes

Jane Wegewitz ist Referentin der sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (sLAG). Das Netzwerk habe sich 2018 in Frankenberg gegründet, um ehrenamtliche Initiativen, die sich mit NS-Geschichte befassen, zu stärken, sagt die 49-Jährige. Der Film „Zustand und Gelände“ toure durch 13 Orte in Sachsen. Colditz ist die fünfte Station. Der Eintritt ist frei.

Regisseurin ist selbst anwesend

Regisseurin Adamczewski stehe für Gespräche zur Verfügung. Kurator Julian Volz vom Goethe-Institut in Belgien moderiert, so Initiatorin Wegewitz. Am Sonnabend gibt es von 10.30 bis 16.30 Uhr vertiefende Workshops zum Thema. Jan Sobe von der Bürgerinitiative „Gesicht zeigen“ aus Penig hat sein Kommen ebenso zugesagt wie Wolfgang Heidrich von der Geschichtswerkstatt Flößberg.

Szenenfoto aus dem DEFA-Film „Nackt unter Wölfen“ (1963): Pippig (Fred Delmare) mit Stefan. Rechts: Höfel (Armin Müller-Stahl). Quelle: DEFA/Pathenheimer

Laut Billwitz war das KZ Colditz untrennbar verbunden mit NSDAP-Kreisleiter Otto Naumann: „Er residierte unterhalb des Hainbergs, ließ die Parteizentrale von 100 Häftlingen bauen und wollte Colditz zu einer Art Hauptstadt der Bewegung machen.“ Der inzwischen verstorbene Häftling Fritz Siemon, der im KZ von 38 Toten ausgeht, schrieb über verwahrloste Löcher, quadratmetergroße Schimmelflecken und hühnerkotverdreckte Gänge.

Die Schreie der Verhörten

Allabendlich hätten die Häftlinge im Schlosshof Nazilieder grölen müssen, wobei sie gezwungen wurden, mit der Taschenlampe zu dirigieren. „86 Mann teilten sich pro Stockwerk vier Waschschüsseln. Den Kübel für die Notdurft mussten wir selber entleeren“, notierte Insasse Otto Meinel. Die Schreie der Verhörten zu ertragen, sei schlimmer gewesen, als selber gefoltert zu werden.

Euthanasie-Gedenkstätte Colditz: 84 solcher Matratzen aus Beton erinnern an 84 Tote. Museologin Regina Thiede hatte sich für das Gedenken stark gemacht. Quelle: Haig Latchinian

Um die Häftlinge, unter ihnen auch Schriftsteller Bruno Apitz (Nackt unter Wölfen), zu provozieren, führte der 1. Mai-Umzug mit Hakenkreuzfahnen durch den Schlosshof, weiß Werner Billwitz, der mittlerweile in Leipzig wohnt. Museologin Regina Thiede berichtet von personeller Kontinuität im Schloss. So seien es besonders einfach gestrickte Männer gewesen, die sich sowohl im KZ als auch in der „Heil- und Pflegeanstalt“ andienten.

Erinnerung an frühe „Euthanasie“-Morde

Noch vorm offiziellen Beginn des staatlichen Tötungsprogramms starben 1938 und 1939 auf Schloss Colditz 84 für unheilbar erklärte psychisch Kranke. Das Land Sachsen weihte 2017 in einem ehemaligen Gemüsekeller die Erinnerungsstätte für die Opfer der frühen „Euthanasie“-Morde ein. Regina Thiede führt am Sonnabend ab 10.30 Uhr durch die Original-Schauplätze.

Um Anmeldung bei der Volkshochschule Landkreis Leipzig unter Tel. 03437/925290 wird gebeten.

Von Haig Latchinian