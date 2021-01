Finanzamt Grimma schließt für Besucherverkehr

Landkreis Leipzig

Um eine weitere Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern, bleibt auch das Finanzamt Grimma bis voraussichtlich 31. Januar für den Besucherverkehr geschlossen. Dies diene dem Schutz der Bürger und Bediensteten, so die Behörde. Die Bürger werden gebeten, ihre Anliegen schriftlich oder per E-Mail (poststelle@fa-grimma.lsf.smf.sachsen.de) an das Finanzamt zu richten. Zudem können sich Betroffene mit steuerlichen Fragen und Angelegenheiten unter der Rufnummer 03437/940-5678 telefonisch an das Amt wenden. Weitere Telefonnummern sowie Kontaktdaten von Ansprechpartnern stehen auf der Internetseite des Finanzamtes (www.finanzamt.sachsen.de/grimma.html). Darüber hinaus steht der Service des Online-Portals „Mein ELSTER“ (www.elster.de) zur Verfügung.

Vordrucke werden kostenfrei zugesandt, ein Abholen im Finanzamt sei nicht möglich, heißt es weiter.

Fragen zu allgemeinen steuerlichen Themen werden am Info-Telefon der sächsischen Finanzämter beantwortet. Dieses ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 0351/7999 7888 (Tarif für Anrufe in das deutsche Festnetz) erreichbar.

