Firma möchte nahe des Grimmaer Ortsteils Großbardau Steinbruch errichten

Grimma/Großbardau

Der Ortschaftsrat von Großbardau hat die Pläne der Döbold Baustoff- & Rekultivierungs GmbH zum Abbau von Festgestein mehrheitlich befürwortet. Das Unternehmen, das seit 1999 südöstlich von Grimma einen Kiessandtagebau betreibt, hat dazu beim Landratsamt einen Antrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz laufen. Es will im vorhandenen Tagebau auf einer Fläche von knapp fünf Hektar Gestein gewinnen, so die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes Grimma, Janine Wolff.

Geschäftsführer steht im Ortschaftsrat Rede und Antwort

Zunächst war nun der Ortschaftsrat nach seiner Meinung zum Steinbruch gefragt. Einwohner waren zur öffentlichen Sitzung, in der Geschäftsführer Matthias Döbold und Amtsleiterin Janine Wolff Rede und Antwort standen, nicht gekommen. Für die Stellungnahme der Stadt Grimma ist letztendlich der Technische Ausschuss zuständig, der die Beschlussvorlage am 8. März auf dem Tisch hat.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Maximal sechs Sprengungen von Gestein im Jahr

Ortsvorsteher Matthias Franz kann ebenfalls mit den Abbauplänen leben. Er hatte sich zuvor mit Gesetzlichkeiten und Rahmenbedingungen beschäftigt und auch Kontakt zum Oberbergamt aufgenommen. So interessierte ihn der Mindestabstand von Steinbrüchen zur Wohnbebauung, wie er auf LVZ-Anfrage erläuterte. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gebe es da in Sachsen keine konkretere Regelung zum Bundesgesetz, der Erfahrungswert von 300 Metern decke sich mit der Vorschrift in Nordrhein-Westfalen. Franz zufolge liegt der Tagebau in Großbardau in knapp 500 Meter Entfernung. Geschäftsführer Döbold kündigte an, maximal sechs Sprengungen im Jahr vorzunehmen. Wahrscheinlich wurden aber drei bis vier reichen. Der Abbau des Gesteins erfolge in mehreren Abschnitten, da sofort wieder verfüllt werde.

Gutachten zum Schall, zu Erschütterungen und zum Lärm haben Wolff zufolge die Einhaltung sämtlicher Werte bestätigt. Mit dem bisherigen Betrieb des Tagebaus hätten die Bewohner Groß- und Kleinbardaus keine Probleme.

Von Frank Prenzel