Parthenstein/Pomßen

Zwar hat es diese Woche ordentlich geschüttet, doch im Pomßener Brauteich kam der Regen nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein an. Durch die anhaltende Trockenheit sind dort diesen Sommer viele Fische verendet. Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos), der auch an anderen Stellen im Gemeindegebiet Schäden registrieren musste, überlegt nun, wie sich die Situation – auf die Zukunft gerichtet – verbessern lassen könnte.

Vor anderthalb Jahren hatte die Kommune den Brauteich an Klaus Lochmann verpachtet, der im Ort wohnt und mit dem sie schon im Vorfeld gute Erfahrungen gemacht hatte, als er noch die Parkteiche bewirtschaftete. Doch jetzt fanden selbst seine Kräfte ihre Grenzen. Er versuchte, möglichst viele Fische herauszuholen und in einen anderen Pomßener Weiher umzusetzen, bevor der Brauteich restlos auszutrocknen drohte. Doch als am Mittwochvormittag nur noch eine kleine Lache übrig geblieben war, hatten es die meisten schon nicht mehr geschafft.

Letzte Fische holt der Reiher

Der Regen, der wenige Stunden später die Lage ein wenig entspannte, kam für sie zu spät. „Wir werden dieses Jahr keine Fische ernten, zumal die letzten der Reiher holt“, klagt Lochmann, der das Gewässer nicht für gewerbliche Zwecke, sondern nur für den Eigenbedarf in seine Obhut genommen hat.

Dünne Wasserschicht: Der Regen brachte etwas Entspannung. Zu erkennen sind aber noch die verdorrten Wasserpflanzen und der von der Dürre aufgerissene Schlammboden. Von Fischen keine Spur. Quelle: Frank Pfeifer

Löschteich für Gemeinde wichtig

Der Bürgermeister bedauert nicht nur den Verlust, den der Pächter erlitt. Er hat auch noch einen anderen Aspekt im Auge. „Es handelt sich hier um einen Feuerlöschteich“, sagt Kretschel. Und dieser erfülle nun einmal seinen Zweck nicht, wenn er leer ist. Brennt es, könne zunächst die Pomßener Wehr ausrücken, deren Fahrzeug 500 Liter Wasser fasst. Außerdem stünden Hydranten zur Verfügung. „Falls all das nicht ausreicht, können wir auf die Löschhilfevereinbarung mit Naunhof, Belgershain und Brandis zurückgreifen, deren Feuerwehren dann zu uns kommen würden“, erklärt Kretschel.

Leitung von Kießwerk Pomßen könnte helfen

Günstig wäre es aber aus seiner Sicht, wenn bei einem Großbrand auch sofort an Ort und Stelle auf ein größeres Wasserreservoire zurückgegriffen werden könnte. „So kam ich auf die Idee, vom Kieswerk Pomßen III an der Straße nach Otterwisch über einen Feldweg bis zur Schlossstraße eine Leitung zu verlegen und in das Regenwassersystem des Ortes einzubinden“, sagt Kretschel. Über diese Gräben und Rohre werde der Brauteich gespeist, der sich normalerweise vor allem mit den Niederschlägen füllt, die auf Dächer, in Höfe und auf Straßen fallen.

Zu allererst bedürfe es jedoch der Genehmigung durch den Eigentümer des Sees und – weil Grundwasser entnommen würde – einer Einverständniserklärung der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt. Rund 700 Meter lang müsste die Leitung dann sein, über die sich Wasser aus dem Kiessee in den Brauteich pumpen ließe. „Es soll keine permanente sein, das wäre viel zu teuer“, erklärt der Bürgermeister. „Aber bei extremer Trockenheit könnte die Feuerwehr mal versuchsweise einen Schlauch legen, quasi als Übung.“

Bäume sterben an der Straße nach Großsteinberg am See

Auf die Floriansjünger konnte er sich schon verlassen, als es – wie im Vorjahr – darum ging, die Bäume und Rabatten im Gemeindegebiet zu gießen. „Auf Dauer war es aber diesmal sogar mit deren Unterstützung nicht zu schaffen, sie mit genügend Wasser zu versorgen“, räumt Jürgen Kretschel ein. „Viele Bäume ließen die Blätter hängen, einige, vor allem an der Verbindungsstraße von Großsteinberg nach Großsteinberg am See, gingen ein.“ Die Gehölze müsse die Gemeinde auf eigene Kosten ersetzen, sagt ein Bürgermeister, der dank der Wetterprognosen auf ein Ende der aktuellen Durststrecke hofft.

Von Frank Pfeifer