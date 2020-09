Fischer-Art schenkt dem Höfgener Behinderten-Heim ein Kunstwerk

Grimma/Höfgen

Unter dem Projektnamen „ Kunstgarten Nr. ZWO“ bietet der Grimmaer Ortsteil Höfgen jetzt eine weiteres Kunstwerk. In der Wohnanlage für Menschen mit Behinderung des Arbeiterwohlfahrt-Kreisverbandes Mulde-Collm verzierte Maler und Bildhauer Michael Fischer-Art (51) eine Giebelwand mit seinen farbenfreudigen Motiven. Das Motiv im „Dorf der Sinne“ zeigt die gemalte Sicht auf Mensch, Welt und Kosmos des Künstlers.

„Das Motiv dreht sich um Höfgen“, sagt der Bornaer. Es zeige die Weltkugel, eine Rakete, verschiedene Tiere und natürlich auch Menschen, die scheinbar zufrieden in ihrem Wohnumfeld leben.

Fischer-Art hat selbst als Pfleger gearbeitet

Das Wandbild erstreckt sich über 50 Quadratmeter und ist ein Hingucker, wenn man den Innenbereich der Wohnanlage betritt. Fischer-Art hat noch zu DDR-Zeiten, Ende der 1980er-Jahre, selber als Pfleger in einer solchen Einrichtung gearbeitet. „Die damaligen Verhältnisse sind mit den heutigen Bedingungen überhaupt nicht mehr vergleichbar. Auch deshalb habe ich mich in Höfgen sehr wohl gefühlt und schätze die Lebensfreude und Authentizität der Bewohner“, so der 51-jährige gebürtige Leipziger.

Unentgeltliche Arbeit aus Respekt vor Pflegekräften

Im Muldental ist Fischer-Art noch nicht so häufig mit seinen Wandbildern vertreten wie etwa in Leipzig und dem Südraum. Das war auch Anlass für Heimleiter Olav Chemnitz, den Künstler zu engagieren. Dank der Unterstützung von Zahnärztin Annett Böhm aus Grimma, die die Farbe finanzierte, kam die AWO-Senioren- und Sozialzentrum gGmbH ohne zusätzliche Kosten aus. Denn Fischer-Art arbeitete aus Respekt vor den Höfgener Pflegekräften alle sechs Tage ehrenamtlich an dem wetterfesten Kunstwerk, das 30 Jahre Lebensdauer haben soll.

Von Thomas Kube