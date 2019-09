Fischerfest: Karpfen in Köhra im Kescher

Köhra

Das zappelt, das flutscht – zahlreiche neugierige Besucher verfolgten am Sonnabend das große Abfischen beim Fischerfest in Köhra. Mit großen Netzen wurden die Schuppentiere im Jungenteich in die Enge getrieben, landeten in Keschern und dann in großen Bottichen. „Wir holen heute Karpfen, Graskarpfen, Schleie und Weißfische heraus“, verriet Mitorganisator Robert Helm. Die größeren Exemplare wurden teilweise gleich an Ort und Stelle verkauft, die kleinen landeten im benachbarten Mädchenteich.

Neue Bänke in Köhra

Das Fischerfest im Belgershainer Ortsteil Köhra war der Startschuss für ein neues Projekt. „Wir würden hier gerne ein paar Bänke aufstellen, die haben sich viele Spaziergänger gewünscht“, erklärte Sigrun Wippich, die als Moderatorin durch den Tag führte. „Unsere Spendenbox steht dafür schon bereit.“ Zwei Bänke werden jedoch vorerst reichen. „Für jede Bank extra braucht man wieder Papierkörbe, und die muss ja auch jemand leeren. Sonst wird alles schnell vermüllt.“

2020 gibt es die 820-Jahr-Feier von Köhra

Um die Vorbereitung des Fischerfestes kümmerten sich rund 20 Helferinnen und Helfer. „Wir haben einen festen Stamm, doch in diesem Jahr kamen auch ein paar neue Leute hinzu“, freute sich Sigrun Wippich. „Das Fest wächst weiter und wird immer schöner. Es ist hausgemacht, gemütlich und familiär.“ Im kommenden Jahr soll das Fischerfest dann mit dem 820. Jahrestag der Ersterwähnung von Köhra verbunden werden. „Dafür suchen wir jetzt schon Unterstützer“, so Wippich.

Fischsuppe in Köhra als erstes alle

Schon seit zwölf Jahren dabei ist Koch André Rose. „Meine Fischsuppe ist meist als erstes alle“, sagte er mit Blick auf die zahlreichen kulinarischen Angebote. Und was steckt in der Suppe? „Kabeljau aus dem Meer und Wels aus der Mulde.“ Andreas Appel ließ es brutzeln, beim ihm gab es Flammlachs, Forelle am Spieß sowie geräucherte Forellen und Karpfen. Er wohnt erst seit anderthalb Jahren in Köhra. „Doch ich habe gleich ja geschrien, als es ums Fischerfest ging. Wenn man hier wohnt, dann sollte man sich auch in die Gemeinde integrieren“, sagte er. Hier seien viele Ideen gefragt, denn sonst werde der Ort ein reines Schlafdorf.

So viele Helfer wie noch nie

„Wir hatten in diesem Jahr so viele Helfer wie noch nie“, freute sich Kathrin Walther, Chefin der Köhraer Kita Märchenland. „Ich genieße das hier sehr.“ Es sei toll, dass schon die Jugend hier mit hineinwachse und bei der Gestaltung des Festes mithilft.

Feuerwehrleute aus Borsdorf und Borna in Köhra

Das Angenehme mit dem Nützlichen verbanden Feuerwehrleute aus Borsdorf, Borna und Belgershain. Denn die absolvierten gerade eine Maschinistenausbildung. „Der erste Praxistag findet heute hier am Teich statt“, erklärte der Borsdorfer Thomas Heiter. Fürs Leerpumpen des Teiches sorgte Truppführer Erik Tschiedel mit seinen Kameraden aus der Belgershainer Wehr. „Wir haben fast drei Stunden abgepumpt, bis hier alle mit Wathosen rein konnten.“

Von Bert Endruszeit